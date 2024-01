Gli occhi di Tammy Faye: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 5 gennaio 2024, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film Gli occhi di Tammy Faye, pellicola del 2021 diretta da Michael Showalter e vede come protagonisti Jessica Chastain e Andrew Garfield. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Il film è l’adattamento dell’omonimo documentario di Fenton Bailey e Randy Barbato e racconta la vera storia di Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain) e di suo marito Jim (Andrew Garfield), due predicatori televisivi americani che negli anni 70′ e 80′ ebbero uno straordinario successo. I due coniugi di modeste origini, diedero vita al più grande canale televisivo religioso degli Stati Uniti diventando dei veri e propri punti di riferimento cristiani per tantissimi americani. Nel loro programma, The PTL Club, noto anche come The Jim and Tammy Show, i due erano soliti trattare temi che avevano a che fare con il sesso, l’omosessualità e l’AIDS. I numerosi seguaci della coppia apprezzavano i loro insegnamenti d’amore e di accoglienza.

Tammy Faye divenne nota per le sue straordinarie ciglia, il suo modo unico di cantare e la sua amorevole attitudine nel dare accoglienza e accettare persone di ogni ceto sociale e con ogni tipo di esperienza di vita. Il programma ebbe un grandissimo successo, tanto che Tammy Faye e Jim divennero così ricchi e famosi che aprirono successivamente un grande parco a tema religioso.

Nel 1987 a seguito di uno scandalo sessuale che coinvolse Jim, cominciarono i primi problemi per la coppia, a cui seguirono irregolarità finanziarie, imbrogli e complotti, che segnarono non solo la fine del matrimonio tra Jim e Tammy Faye ma che demolirono completamente anche il loro grande impero.

Gli occhi di Tammy Faye: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Jessica Chastain, Andrew Garfield, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Cherry Jones, Fredric Lehne, Louis Cancelmi, Gabriel Olds. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jessica Chastain: Tammy Faye Bakker

Andrew Garfield: Jim Bakker

Cherry Jones: Rachel

Fredric Lehne: Fred Grover

Louis Cancelmi: Richard Fletcher

Sam Jaeger: Roe Messner

Gabriel Olds: Pat Robertson

Mark Wystrach: Gary Paxton

Vincent D’Onofrio: Jerry Falwell

Chandler Head: Tammy Faye giovane

