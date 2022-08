Gli infedeli (2020): trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 26 agosto 2022, va in onda Gli infedeli su Rai 3. Si tratta di una commedia italiana diretta da Stfano Mordini e uscita nel 2020 con protagonista un cast corale. A guidarlo vi è Riccardo Scamarcio. Ecco qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Gli infedeli è sì un film, ma è composto da diversi episodi il cui punto in comune è il tema dell’infedeltà. I personaggi sperimentano sulla propria pelle o indirettamente cosa vuol dire tradire ed essere traditi dalle persone care. Nello specifico, il film racconta di quello che accade a cinque uomini molto diversi tra loro e che devono gestire la propria sfera privata tra mogli, fidanzate e amanti. Ogni storia racconta un punto di vista differente, storie fatte di insuccessi, insoddisfazioni, conquiste e scivoloni drastici.

Gli infedeli: il cast del film

Come già anticipato, Gli infedeli è composto da un cast corale ricco di nomi interessanti tra cui Riccardo Scamarcio. Ecco l’elenco dei personaggi e dei rispettivi attori:

Riccardo Scamarcio: Lorenzo

Laura Chiatti: Silvia

Valerio Mastandrea: Paolo

Valentina Cervi: Lisa

Massimiliano Gallo: Massimiliano

Marina Foïs

Ascanio Balbo: Rudi

Euridice Axen

Donato Placido

Streaming e TV

Dove vedere Gli infedeli in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata venerdì 26 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.