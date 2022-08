Gli idoli delle donne: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, lunedì 22 agosto 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Gli idoli delle donne, film italiano del 2022 diretto da Lillo & Greg ed Eros Puglielli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Filippo, uno dei gigolò più desiderati, in seguito a un incidente subisce un intervento al volto che ne cambia completamente la fisionomia. Non riuscendo più ad avere successo nel suo lavoro, decide di chiedere aiuto a Max, uno dei più grandi gigolò esistenti. L’intervento di Max però non riesce a sortire l’effetto sperato, finché Filippo non incontra Juanita, una colombiana che si innamora di lui e si scoprirà essere figlia di due trafficanti di droga.

Gli idoli delle donne: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Gli idoli delle donne, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lillo: Filippo

Greg: Max / Dj Radio Coatta Classica

Corrado Guzzanti: Joaquim

Marina Valdemoro Maino: Juanita

Ilaria Spada: Maria

Francesco Arca: Filippo (prima dell’incidente)

Daniela Piperno: Geraldine

Simone Colombari: Ragionier Bardozzi

Jonathan Guerrero: Riboy

Valerio Lundini: Paolo

Marco Marzocca: Autista minivan

Lallo Circosta: Tassista

Vincent Papa: Medico

Federico Tocci: Juan “Malore” Munoz

Manuele Franceschini: Narcos 1

Tiziano Carnevale: Narcos 2

Carlo Tozzi: Narcos 3

Saverio Malara: Pippo U Canistro

Chiara Sani: Cliente Filippo

Streaming e tv

Dove vedere Gli idoli delle donne in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 agosto 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.