Giustizia per tutti, prossima puntata: cosa succederà mercoledì prossimo?

Giustizia per tutti è una nuova fiction in onda su Canale 5 da mercoledì 18 maggio 2022. Composta da sei puntate, ma accorpate in tre episodi, la storia vede protagonista Raoul Bova, affiancato dalla sua compagna di vita Rocio Munoz Morales. La vicenda è ambientata nella città di Torino e racconta di Roberto, un fotografo molto stimato, alle prese con una scomoda ingiustizia. Sua moglie Beatrice è stata uccisa e Roberto viene ritenuto il responsabile. Per questo viene condannato a trent’anni di carcere, ma riesce a scontarne dieci perché, lavorando al suo caso, si rende conto di un dettaglio sfuggito agli altri che gli garantisce la libertà. Ora che può riprendere in mano la sua vita, Roberto vuole non solo ripulire il suo nome, ma anche scoprire chi ha ucciso Beatrice dieci anni prima. Ma quali sono le anticipazioni della prossima puntata, la seconda in onda mercoledì 25 maggio 2022? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni prossima puntata: cosa succede

Dopo la messa in onda delle prime due puntate mercoledì 18 maggio 2022, Canale 5 manderà in onda il secondo episodio, composto da puntata 3 e 4, mercoledì 25 maggio 2022. Dalle prime anticipazioni, sappiamo che nel corso dei nuovi episodi Roberto approfondirà sempre più la conoscenza dell’avvocato Victoria, l’unica ad aver scommesso su di lui e intenzionata ad aiutarlo a fare luce su quanto accaduto a sua moglie anni prima. Man mano che i due trascorrono del tempo insieme, capiscono che ad unirli non è soltanto il senso di giustizia, ma che c’è altro in ballo. Nel frattempo, Roberto sta cercando di guadagnarsi la fiducia e il rispetto di sua figlia Giulia, che oggi ha diciannove anni ed è cresciuta senza un padre e una madre. A prendersi cura di lei, da quando aveva nove anni, è sua zia Daniela, sorella gemella di Beatrice.

Giustizia per tutti streaming e TV

Dove vedere Giustizia per tutti in diretta TV e live streaming? La fiction parte in prima serata da mercoledì 18 maggio 2022, alle ore 21:20 su Canale 5. La rete principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando, 505 per la versione HD e 105 con la pay-tv di Sky. Se vi interessa seguire la fiction in live streaming potete seguirla via MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione per desktop o app.