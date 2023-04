Chi è Giuseppe Giordano, il marito di Marina Occhiena ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Giuseppe Giordano, il marito di Marina Occhiena ospite a Oggi è un altro giorno? Giuseppe Giordano è il marito di Marina Occhiena nonché padre del figlio Gionata. La cantante ha parlato del loro amore nel programma di Canale 5, Verissimo. “Io e mio marito ci siamo conosciuti quando avevo 41 anni, stavamo bene e abbiamo iniziato a pensare di avere un figlio. Lui è un ginecologo e mi ha aiutato nella fecondazione assistita. È stato un percorso difficile, ma io ci ho sempre creduto. L’ho avuto dopo 40 anni di attesa“, ha detto.

La donna non ha mai abbandonato il desiderio di diventare mamma, soprattutto dopo avere conosciuto l’uomo della sua vita. “Il mio Gionata è alla fine arrivato, se non fosse successo sarebbe stata una grande delusione. È una gioia quando mi viene a trovare, la famiglia si ricompone come quando era piccolino. Il nome di mio figlio l’ho scelto 15 anni prima della sua nascita, ne ero certa che sarebbe stato lui. Ancora prima di conoscere mio marito. Sono stata fortunata”. Poi ha ricordato: “Io non ho più lavorato quando è nato. Per 6 anni ho fatto la mamma a tempo pieno. Quando ha iniziato ad andare a scuola elementare, ho ricominciato a lavorare. Anche lui apprezzava, è sempre stato un mio fan”.

Ma chi è Giuseppe Giordano, il marito di Marina Occhiena? Come è noto, all’inizio della sua carriera nella band da cui poi si separò, Marina Occhiena ebbe una storia con Franco Califano: successivamente la cantautrice e attrice ligure ebbe altre relazioni fino a che nel 1997 decise di legarsi a Giuseppe Giordano. Uomo che poi ha sposato. Ma cosa sappiamo di Giordano e della famiglia che ha costruito assieme alla Occhiena? Di professione ginecologo, non sappiamo molto del marito dell’artista genovese dato che è una figura lontana dai riflettori anche se nel corso degli anni ha avuto modo di parlare della sua relazione con Marina: a detta della Occhiena, Giuseppe sarebbe il compagno giusto tanto che con lui ha avuto modo di diventare madre per la piccola volta con la nascita del loro primo figlio, Gionata. “Mio marito è dolce, ma è uno abituato a dirigere e gestire tutto: ma non a comandare eh!”, ha rivelato una volta la Occhiena durante una ospitata da Mara Venire a “Domenica In”.

“Io sono contenta e sicura del mio amore, sento che lui fa davvero tanto per me oltre a essere il mio compagno”. Ma come si sono conosciuti Giuseppe Giordano e Marina Occhiena? L’incontro risale a più di trent’anni fa, pare nel 1991, come ricordato proprio dal ginecologo: “Lei è una che ama la vita, in senso lato. Oggi le voglio ancora molto bene, ho un grande amore per lei”. Ci siamo conosciuti a Roma dato che lei giocava nella Nazionale Attrici e Cantanti e io ero il medico di quella squadra”, ha detto il marito accennando pure al figlio avuto da lei e che nel frattempo, diventato oramai grande, ha dato ai suoi genitori la soddisfazione pure di laurearsi intanto in Economia.