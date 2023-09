Chi è Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello

Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Un nome certamente non anonimo, visto che è lo stesso di quello dell’eroe dei due Mondi. In casa inoltre è presente una concorrente di nome Anita. “Vengo da Santa Cristina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Faccio il collaboratore scolastico, ovvero faccio il bidello”, ha raccontato Garibaldi. Non si sa con certezza se tra i due ci sia qualche lontano legame di parentela.

Nato a Palmi, classe 1993, Giuseppe è un ragazzo come tanti, che sogna il posto fisso (in stile Checco Zalone) e una vita tranquilla, ma non per questo monotona o priva di qualche di guizzo. Come detto fa il bidello e sul suo mestiere ha detto: “In fondo è un lavoro che mi piace. Anche l’ambiente è piacevole. Il rapporto con ragazzi e professori è sempre buono”.

Ma Giuseppe Garibaldi lo abbiamo già visto in tv. Ha partecipato alla serie comedy di Italia 1 Tipi da crociera, nel cui cast comparivano anche Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello. Giuseppe fa il bidello in una scuola di Piacenza, e la sera fa spesso anche il barman.

“Quando ho iniziato a lavorare come bidello, mi sono spostato in Veneto, non era questo il lavoro che volevo fare, ma mia madre mi disse che sarei dovuto andare, quando le chiesi perché, lei mi disse: puntiamo al posto fisso. Fare il collaboratore scolastico è un lavoro dignitoso, che comunque mi piace fare perché mi rapporto con i ragazzi, con professori, professoresse, che è sempre buono, imparare fa sempre bene”, ha raccontato Garibaldi.

Molto legato alla sua famiglia, quando può torna in Calabria: “La mia è una famiglia semplice, c’è mia madre, mio padre e noi siamo quattro fratelli maschi, ma il vero uomo a casa comunque è stata sempre la mamma”.