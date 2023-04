Chi è Giulio Fratini, il fidanzato di Elisabetta Gregoraci (ospite a Domenica In)

Chi è Giulio Fratini, il fidanzato di Elisabetta Gregoraci (ospite a Domenica In)? Il nuovo compagno della showgirl è Giulio Fratini, imprenditore, che ha già avuto partner famose essendo stato con Roberta Morise e Raffaella Fico. Elisabetta Gregoraci, dopo le vacanze di Natale in Kenya insieme all’ex marito Flavio Briatore e al figlio Nathan Falco, si è goduta un soggiorno romantico al caldo di Dubai insieme al suo nuovo amore, Giulio Fratini che è apparso ritroso nel volersi mostrare nelle storie della nuova compagna. Per la prima volta è stata proprio Elisabetta a ufficializzare una sua nuova relazione dopo il matrimonio con Flavio Briatore.

Ma chi è Giulio Fratini? Il ragazzo ha 30 anni, nato nel 1992, è un imprenditore noto anche al mondo della cronaca rosa per le sue frequentazioni Vip. Dopo la laurea al Politecnico di Milano e un Master al Kings College di Londra, è CEO di Belvedere Angelico una holding specializzata in affari immobiliari, hotel ed energie rinnovabili. Ma Giulio Fratini è parte di una famiglia importante. Il nonno è il fondatore del marchio Rifle Jeans mentre il padre è anche lui imprenditore ed è proprietario di una collezione di orologi preziosi. Fratini e Gregoraci si sarebbero conosciuti la scorsa estate e fecero una vacanza di coppia in Puglia che provarono, senza successo, a tenere segreta.

La storia con Briatore

Come noto, Elisabetta Gregoraci è stata sposata con Flavio Briatore. Nell’estate 2006 la showgirl è balzata al centro della cronaca rosa internazionale per la relazione con l’imprenditore, in quel periodo direttore generale della scuderia di Formula 1 della Renault, a seguito di un incontro avvenuto nel novembre 2005. Briatore e Gregoraci si sono poi sposati il 14 giugno 2008 e nel 2010 è nato il loro unico figlio, Nathan Falco Briatore. Il 23 dicembre 2017 i due però hanno firmato la separazione consensuale. Ora, stando alle informazioni raccolte in rete, i due sarebbero in buoni rapporti.