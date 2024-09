Giù la testa: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, sabato 7 settembre 2024, alle ore 20,35 su Rai 3 va in onda Giù la testa, film del 1971 diretto da Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli. È il secondo film della cosiddetta trilogia del tempo, preceduto da C’era una volta il West (1968) e seguito da C’era una volta in America (1984). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1913, nelle vicinanze di Mesa Verde (un’immaginaria città messicana), Juan Miranda, un peone messicano che è a capo di un gruppo di banditi composto dall’anziano padre, dai suoi sei figli e da altri membri della famiglia, si trova su una diligenza da lui appena rubata, quando il gruppo viene sorpreso dal fragore di alcune esplosioni: dai fumi e dalle polveri appare un motociclista, Sean Mallory, esperto dinamitardo ed ex rivoluzionario dell’IRA. Miranda vede subito in lui e nelle sue abilità nell’utilizzo degli esplosivi il mezzo perfetto per penetrare nei sotterranei della ricchissima Banca di Mesa Verde, suo sogno fin da quando era bambino. Juan gli propone quindi di lavorare insieme per colpire la banca, ma Sean rifiuta, perché è venuto a lavorare per Aschenbach, il proprietario di una miniera nelle vicinanze. Per convincere Sean a unirsi a lui, Juan escogita un trabocchetto e riesce a far sì che John uccida accidentalmente Aschenbach e un capitano dell’esercito a lui vicino mentre i due sono all’interno di una chiesa che viene fatta esplodere. A questo punto Sean sembra aver ceduto alle richieste di Juan e si incammina insieme a lui, ma alla prima occasione utile si dilegua.

Juan e i suoi figli si recano a Mesa Verde. Sul treno incontrano uno strano personaggio che stranamente aiuta il bandito a eliminare due poliziotti che lo avevano riconosciuto: si tratta del dottor Villega, a capo della piccola banda di rivoluzionari di Mesa Verde. Arrivato al paese, Juan osserva i primi segni del profondo cambiamento che esso ha subìto: la famosa banca non risplende d’oro e in ogni luogo ci sono piccoli manipoli di soldati che marciano o fucilano i rivoluzionari; su tutti i muri si possono leggere i manifesti del governatore Jaime: “El Sr. Gobernador ama al pueblo. El pueblo ama al Sr. Gobernador” (Il sig. Governatore ama il popolo. Il popolo ama il sig. Governatore). Al bar di fronte alla banca, Juan ritrova Sean che lo stava aspettando per portarlo a una riunione dei rivoluzionari, in cui Villega spiega agli uomini l’obiettivo della successiva missione: sferrare vari attacchi in tutto il paese per permettere a Pancho Villa ed Emiliano Zapata di attuare il loro piano. Sean sceglie di occuparsi della banca e vuole Juan come aiutante. Juan, entusiasta, partecipa attivamente, per poi scoprire che i sotterranei della banca non ospitano più tesori, ma sono adibiti a prigione temporanea ricolma di contadini e di qualche politico. Dopo averli, seppur accidentalmente, liberati, il bandito diventa un eroe della rivoluzione e viene acclamato dalla folla.

Giù la testa: il cast

Abbiamo visto la trama di Giù la testa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rod Steiger: Juan Miranda

James Coburn: John H. “Sean” Mallory

Romolo Valli: dottor Villega

Maria Monti: Adelita, la donna nella diligenza

Rik Battaglia: Santerna

Franco Graziosi: governatore Jaime

Antoine Saint-John: Günther Reza

Vivienne Chandler: Coleen, fidanzata di John

David Warbeck: Sean Nolan, amico di John

Giulio Battiferri: Miguel

Furio Meniconi: rivoluzionario

Poldo Bendandi: rivoluzionario

Stefano Oppedisano: rivoluzionario

Roy Bosier: proprietario terriero in diligenza

John Frederick: americano in diligenza

Jean Rougeul: prete in diligenza

Antonio Casale: notaio in diligenza

Amato Garbini: primo poliziotto in treno

Michael Harvey: cocchiere

Goffredo Pistoni: padre di Miranda

Corrado Solari: Napoleone, un figlio di Miranda

Amelio Perlini: un figlio di Miranda

