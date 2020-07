Giù al Nord, il film commedia: trama, cast, streaming

Questa sera, martedì 28 luglio 2020, va in onda il film Giù al Nord, una commedia francese diretta da Dany Boon (attore e regista) il cui titolo originale della pellicola è Bienvenue chez les Ch’tis. Il film è uscito in sala nel 2008, ma nel 2010 è uscito nelle sale italiane Benvenuti al Sud, una sorta di remake di Giù al Nord però in chiave perfettamente italiana con protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani: qui, lo stesso Dany Boon oltre ad aver collaborato alla stesura della sceneggiatura, è anche apparso in un cameo. Un altro remake del film doveva essere fatto negli Stati Uniti con protagonista Will Smith, ma è stato annullato a causa di divergenze tra Boon e la produzione americana. Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Giù al Nord, la trama del film

Philippe Abrams è un direttore delle poste francesi di Salon-de-Provence ed è sposato con Julie, una donna con un debole per la depressione che rende la vita del marito piuttosto complicata da gestire. Quindi, tenuto sotto pressione dalla moglie che vuole andare a vivere in una città di mare, Philippe cerca in ogni modo di farsi trasferire in Costa Azzurra, facendosi persino passare per disabile pur di accontentare la moglie. Quando poi il tentativo di frode viene scoperto, l’uomo è costretto a due anni di lavoro nel freddo Nord, altro che mare. Qui deve dirigere l’ufficio postale della piccola cittadina di Bergues, nei pressi di Lilla.

Giù al Nord, il cast del film | Trailer

Chi vediamo nel cast? Partiamo dal protagonista, Philippe Abrams, che è interpretato da Kad Merad. Antoine Bailleul invece è interpretato da Dany Boon, mentre Julie Abrams è interpretata da Zoe Felix. Raphael Abrams è interpretato da Lorenzo Ausilia-Foret, mentre Annabelle Deconninck è interpretata da Anne Marivin. fabrice Canoli è interpretata da Philippe Duquesne, mentre Guy Lecluyse interpreta Yann Vandernoout. Line Renaud interpreta la madre d’Antoine, mentre Alexandre Carriere interpreta Tony.

Giù al Nord, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere in tv e live streaming Giù al Nord? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 luglio 2020 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

