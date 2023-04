Chi Giovanni Veronesi, il marito di Valeria Solarino ospite a Oggi è un altro giorno

Chi Giovanni Veronesi, il marito di Valeria Solarino ospite a Oggi è un altro giorno? Valeria Solarino, come è noto, è compagna del regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi, nato a Prato il 31 agosto 1962. I due non hanno figli e si sono conosciuti durante le riprese del film dal titolo “Che ne sarà di noi” di cui proprio Veronesi era il regista. Nonostante entrambi facciano parte del mondo dello spettacolo i due non amano molto mostrarsi in pubblico. La Solarino ama però condividere scatti della sua quotidianità e del suo lavoro tramite i social.

In merito alla sua storia d’amore con Giovanni Veronesi che dura da tantissimi anni nel 2022 alla rivista Oggi ha detto: “Non mi fanno effetto i 20 anni con Giovanni, perché nel nostro stare insieme non c’è alcuna costruzione, è uno stare “naturalmente” insieme, uno starsi accanto. Mi fanno più impressione i 20 anni di carriera: quelli professionali sono traguardi più difficili. Il mio chiodo fisso, fin da bambina, era individuare un lavoro che mi rendesse felice di alzarmi al mattino. Esserci riuscita mi dà un senso di impresa. E di privilegio, visto che per molti è un’ambizione frustrata persino avere un lavoro quale che sia. Io ho capito presto quale fosse il mio sogno e ho avuto la fortuna di una madre che mi ha incoraggiata. Studiavo filosofia, ma quando a 20 anni ho fatto il primo corso di teatro e ho capito che era quella la mia strada, lei mi ha semplicemente detto “fai quello che ti piace””.

Ma conosciamo meglio Giovanni Veronesi. Come detto, si tratta di uno sceneggiatore, regista e conduttore radiofonico, fratello dello scrittore Sandro. E’ nato a Prato il 31 agosto del 1962.

Giovanni Veronesi ha scritto sceneggiature per Carlo Verdone, Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini, facendo anche qualche cameo nei film che sceneggiava per loro, prima di raggiungere il successo come regista con Che ne sarà di noi, Manuale d’amore, Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi, Italians, Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso e Manuale d’amore 3.

Dal giugno 2014 conduce su Radio 2, insieme a Massimo Cervelli, il programma Non è un paese per giovani. In un’intervista del 2015, ha dichiarato che il regista Mario Monicelli era stato un modello e “un faro illuminante” della sua carriera artistica, in modo particolare per la pellicola Amici miei. Nel dicembre 2017 Veronesi ha annunciato di stare girando Moschettieri del re – La penultima missione, un’avventurosa commedia che vede come protagonisti la leggendaria banda di moschettieri, D’Artagnan, Porthos, Aramis e Athos. Il film segna il ritorno del regista italiano alla commedia.

Abbiamo visto chi è il marito di Valeria Solarino, ma chi è lei? L’attrice è nata a Morro de Barcelona, in Venezuela, il 4 novembre 1978 da genitori italiani, il padre è siciliano, mentre la madre è torinese. Valeria è cresciuta in Italia, a Torino, e si è laureata in Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Torino. Dopo la laurea decide di iscriversi alla scuola Teatro Stabile, nel 2003 il regista Mimmo Colapresti le propone un ruolo nel film “La felicità non costa niente”. E’ stata protagonista di film e serie TV di successo, ma anche il teatro è una delle sue grandi passioni. A breve la rivedremo su Rai 2 nella fiction Rocco Schiavone con Giallini.