Chi è l’ex moglie di Giovanni Malagò ospite a Sanremo 2024

Chi è l’ex moglie di Giovanni Malagò ospite al Festival di Sanremo 2024 per promuovere le olimpiadi Milano Cortina 2026? Giovanni Malagò è stato sposato con Polissena Di Bagno. In seguito ha avuto una relazione con l’attrice Lucrezia Lante della Rovere, dalla quale sono nate nel 1988 due figlie gemelle, Vittoria e Ludovica.

Chi è Polissena Di Bagno, l’ex moglie di Giovanni Malagò? Erede dei Malatesta di fama dantesca, ora sposata con Carlo Perrone: con lei il matrimonio (giovanile) fu sfarzoso e brevissimo.

Successivamente, come detto, Malagò è stato legato a Lucrezia Lante della Rovere, la sua ex compagna, da cui ha avuto le due figlie gemelle, Ludovica e Vittoria. Adorate e protette fino all’eccesso: prima dei venti anni, scrive il Corriere della Sera, non potevano viaggiare sole. In seguito, secondo il gossip, ha avuto alcuni flirt, con Valeria Marini e Carla Bruni sembrerebbe, mentre oggi la sua compagna è Daniela Marzanati.

Chi è

Giovanni Malagò (Roma, 13 marzo 1959) è un imprenditore, dirigente sportivo ed ex giocatore di calcio a 5 italiano, presidente del CONI dal 19 febbraio 2013 e membro a titolo individuale del Comitato Olimpico Internazionale dal 1 gennaio 2019. Figlio di Vincenzo Malagò, per anni vicepresidente della Roma, e Livia Campilli, è pronipote dell’ex ministro Pietro Campilli. È diplomato al liceo scientifico con la votazione di 60/60 ed è laureato in Economia e Commercio con la votazione di 110/110 e lode. Nel novembre del 2022 ha ricevuto a Catanzaro una laurea honoris causa in Scienze e tecniche dello sport. Fin da giovane pratica diversi sport con una particolare predilezione per il calcio a 5, disciplina nella quale si distingue vincendo 3 scudetti con la Roma RCB e 4 Coppe Italia (2 conquistate con il Circolo Canottieri Aniene). Nel 1982 in Brasile partecipa con la Nazionale Italiana al primo Mondiale di calcio a 5.