Giovanni Grasso è un noto giornalista che vediamo sempre al fianco del presidente Mattarella. Si tratta infatti del consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica dal 2015. Nato a Roma il 14 ottobre del 1962, Giovanni Grasso si è laureato in Lettere Moderne ed è appunto un giornalista.

È di fatto il capo ufficio stampa del Quirinale. Sempre garbato e sorridente, lo vediamo al fianco del presidente della Repubblica Mattarella in tutti i momenti più importanti, come durante le consultazioni. Celebre la scena del video pubblicato per errore durante i mesi più bui del Covid quando Mattarella in un fuori onda rimbrottava bonariamente proprio Grasso: “Eh, Giovanni non vado dal barbiere neanche io!”.

Per quanto riguarda la carriera di Giovanni Grasso sappiamo che dal 1996 al 2001 è stato capo dell’ufficio stampa del presidente del Senato della Repubblica Nicola Mancino. Nel 2011, in seguito alla formazione del governo Monti, ha assunto l’incarico di portavoce del ministro della Cooperazione internazionale e dell’Integrazione Andrea Riccardi fino al 2013.

Studioso di storia del movimento cattolico in Italia, ha pubblicato diversi libri e ha partecipato, in veste di relatore, a numerosi convegni storici. È autore di documentari di carattere storico per Rai 3 e Rai Storia. Ha insegnato al Master di Giornalismo dell’Università di Bologna. È socio ordinario del PEN club italiano. Il 13 febbraio 2015 Giovanni Grasso viene nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Consigliere per la stampa e la comunicazione e Direttore dell’Ufficio Stampa. Molto riservato sulla sua vita privata, sappiamo che è sposato con Ilaria Manzone. La coppia ha un figlio di nome Jacopo.