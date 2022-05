Giovanni Falcone: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, 23 maggio 2022, su La7 dalle 21.15 va in onda il film Giovanni Falcone, in occasione del trentennale dalla strage di Capaci, nella quale morì il grande magistrato. Per l’occasione La7 propone il film a lui dedicato, con protagonista Michele Placido. La pellicola del 1993 diretta da Giuseppe Ferrara vede come protagonisti anche Giancarlo Giannini, Anna Bonaiuto, Massimo Bonetti e molti altri. Di seguito la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Giovanni Falcone.

Trama

Il film si basa sulla storia vera del giudice Giovanni Falcone, in particolare sui suoi ultimi anni di lavoro (si parla degli anni 1981-1992) e sulla lotta contro la mafia, che gli costerà la vita nella strage di Capaci, il 23 maggio 1992. La pellicola in onda su La7 si apre in parallelo con due giuramenti: quello di un mafioso e quello del giudice stesso avvenuto nel 1964, per poi concentrarsi sugli episodi più importanti dell’attività di quest’ultimo, dall’uccisione del boss Inzerillo alla seconda guerra di mafia, dall’assassinio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa fino alla collaborazione con Rocco Chinnici.

Si intravede anche la Cupola mafiosa, la morte di Ninni Cassarà, gli interrogatori dei pentiti, tra cui quello di Tommaso Buscetta, che rivelò diversi segreti di Cosa nostra ma non tutti, lo smantellamento del gruppo e l’incarico al ministero di Grazia e Giustizia come direttore generale per gli affari penali ed infine la strage di Capaci e quella di via d’Amelio, in cui perde la vita il collega ed amico Paolo Borsellino.

Il regista mescola materiale di repertorio, tratto da telegiornali dell’epoca, con scene ricostruite con molta verosimiglianza, per raccontare con uno stile da docufiction l’inquietante intreccio fra mafia e politica. Significativa è la scelta di inserire brevi sequenze tratte da Il settimo sigillo che raccontano la partita a scacchi tra la morte e il cavaliere, e che nel film rappresentano per Falcone una sorta di ossessione ricorrente.

Giovanni Falcone: il cast del film

Tanti gli attori nel cast del film Giovanni Falcone, con Michele Placido nei panni del grande magistrato, ucciso dalla mafia 30 anni fa a Capaci. E ancora Giancarlo Giannini, Anna Bonaiuto, Massimo Bonetti, Gianni Musy Glori, Gianfranco Barra, Francesco Calogero, Antonio Cantafora, Giovanni Fattirolli, Marco Leto, Arnaldo Ninchi, Nello Riviè, Gabriella Saitta, Ivana Monti, Paolo De Giorgio, Pietro Biondi. Di seguito tutti gli attori e i personaggi interpretati.

Michele Placido: Giovanni Falcone

Anna Bonaiuto: Francesca Morvillo

Massimo Bonetti: Ninni Cassarà

Nello Riviè: Rocco Chinnici

Gianni Musy: Tommaso Buscetta

Marco Leto: Antonino Caponnetto

Giancarlo Giannini: Paolo Borsellino

Paolo De Giorgio: Calogero Zucchetto

Antonio Cantafora: Totuccio Inzerillo

Pietro Biondi: Il Dottore

Nino D’Agata: Totuccio Contorno

Fabrizio Gifuni: Roberto Antiochia

Gianfranco Barra: Vincenzo Geraci

Leonardo Treviglio: Beppe Montana

Roberto Nobile: Alberto Di Pisa

Arnaldo Ninchi: Salvo Lima

Giampiero Bianchi: Claudio Martelli

Giovanni Pallavicino: Vito Ciancimino

Gigi Angelillo: Ignazio Salvo

Giacinto Ferro: Antonino Meli

Francesco Bellomo: Francesco Marino Mannoia

Giovanni Boncoddo: Leonardo Guarnotta

Giulio Pizzirani: Giuseppe Di Lello Finuoli

Ivana Monti: Marcelle Padovani

Gaetano Amato: Luciano Liggio

Riccardo Acerbi: Stefano Bontate

Gabriella Saitta: signora Lo Presti

Roberto Della Casa: Giovanni Paparcuri

Luca Dresda: Giovanni Falcone da giovane

Cesare Bocci: giornalista

Streaming e tv

Dove vedere Giovanni Falcone in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 23 maggio 2022 – alle ore 21,15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.