Chi è Giovanni Cricca, cantante (allievo) di Amici 2023

Giovanni Cricca è uno dei cantanti di Amici 2023, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Considerato uno degli allievi più promettenti di questa edizione, è nato a Riccione nel 2003. Ha quindi 19 anni. Ha iniziato ad appassionarsi alla musica fin da piccolo: a 8 anni ha iniziato a esibirsi e sa suonare la chitarra e il pianoforte, oltre ad essere un bravissimo cantante.

I suoi genitori sono degli operatori umanitari e si sono conosciuti in Africa, dove avevano deciso di andare per aiutare i più bisognosi. Spesso impegnati in operazioni umanitarie, hanno condiviso la loro casa con persone meno fortunate con le quali Giovanni Cricca ha avuto modo di entrare in contatto sin in giovane età e formare il suo carattere. Ha anche due sorelle alle quali è molto legato. “Ho lavorato all’Acquafan di Riccione, facevo pollo fritto e granite”, ha raccontato Cricca. Suo nonno Agostino è un clarinettista. A 5 anni Cricca si è trasferito a Sydney ed è qui che ha continuato a coltivare la sua passione per la musica. Poi è ritornato a Riccione e si è specializzato, proseguendo gli studi di canto e pianoforte.

Cricca ha sempre fatto dei piccoli lavoretti per mantenersi: ha dichiarato di essere stato cameriere, elettricista, bagnino e come detto ha lavorato all’Acquafan di Riccione. Giovanni Cricca ha all’attivo un singolo dal nome San Lorenzo, uscito nel 2022, che lo ha portato a partecipare a Deejay on Stage. Nel 2021 ha partecipato alle selezioni di Area Sanremo, dove è arrivato tra i finalisti.

Come detto la svolta nella carriera di Cricca arriva grazie all’ingresso nella scuola di Amici, dove riesce ad ottenere il pass per il serale. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Sembra che prima di entrare nella scuola fosse fidanzato, poi dentro il talent ci sarebbero stati dei baci con Isobel, la ragazza australiana e ballerina del team della Celentano.

Nel corso di questa edizione di Amici Cricca era stato eliminato, ma poi è ritornato a sedere tra i banchi perché ha vinto la sfida contro Valeria Mancini. Su Instagram è seguito da oltre 100mila followers.