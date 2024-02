Chi è Giovanna Civitillo: la moglie di Amadeus, conduttore di Sanremo 2024. Età, lavoro, carriera, anni, figli, ballerina, L’Eredità, Instagram

Chi è Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo 2024? Per il quinto anno consecutivo, Amadeus è alla guida del Festival, come anche direttore artistico. Giovanna Civitillo, come tutti sanno, è la moglie, ed è sempre presente in sala al teatro Ariston durante le cinque serate della kermesse, quest’anno in programma dal 6 al 10 febbraio 2024. Inoltre Giovanna è anche inviata de La vita in diretta di Alberto Matano da Sanremo. I due come molti sapranno si sono conosciuti ormai qualche anno fa durante il programma di Rai 1 L’Eredità, quiz all’epoca presentato da Amadeus e nel quale Giovanna Civitillo era la ballerina e showgirl: indimenticabili i suoi balletti al momento della “scossa”, ai quali Amadeus assisteva incantato.

Nata a Vico Equense in provincia di Napoli il 9 settembre 1977, Giovanna è una ballerina professionista e conduttrice tv. Tre edizioni fa Giovanna ha condotto il Prima Festival. Giovanna Civitillo e Amadeus si sono sposati nel 2003. I due hanno avuto un figlio il 18 gennaio 2009: Josè Alberto. Amadeus aveva già un’altra figlia, Alice, nata dall’unione con Marisa Di Martino, durata dal 1993 al 2007. Ma chi è Giovanna Civitillo? Qual è la sua carriera, l’età, il lavoro, quanto guadagna, i figli, la vita privata e Instagram? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla moglie di Amadeus.

Carriera, età, lavoro, Instagram

Ballerina professionista, Giovanna nel 1986 ha studiato danza classica e moderna presso l’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza, per poi diplomarsi nel 1994 al Teatro Bellini di Napoli nel balletto di August Bournonville. La moglie di Amadeus ha partecipato a diversi concorsi nazionali ed internazionali di danza, vincendo come solista il terzo premio al concorso di Genzano di Roma e arrivando in finale a Rieti nella Settimana Internazionale della Danza.

Giovanna Civitillo si fa conoscere dal grande pubblico iniziando a lavorare in tv nel 1996, nei programmi Fantastica italiana, Carramba! Che sorpresa, Beato tra le donne e Domenica In. Dal 2002 al 2006 è una delle ballerine del preserale Rai L’Eredità, ed è proprio nel corso di questo programma che conosce Amadeus. Nel 2006 insieme a lui inizia a lavorare per Mediaset e lo affianca nel game show 1 contro 100. Amadeus e Giovanna Civitillo tornano alla Rai e lavorano insieme a Mezzogiorno in Famiglia. Nel 2018 ha partecipato anche al programma Detto Fatto. Nel 2021 ha condotto il Prima Festival ed è spesso ospite dei programmi del marito. Inoltre è inviata proprio a Sanremo per La vita in diretta.

Negli ultimi anni alla carriera ha preferito dedicarsi alla famiglia, per cui l’abbiamo vista meno in tv. Ricordando il loro primo incontro, Amadeus ha raccontato: “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative. Usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”. Giovanna Civitillo dice di essere il portafortuna del conduttore del Festival di Sanremo 2024: “Mi vuole come portafortuna in ogni prima puntata. Vado sempre alla prima puntata dei suoi programmi. È un nostro rito”.

Vita privata: il marito Amadeus e i figli. Curiosità

Giovanna Civitillo e Amadeus si sono sposati nel 2003. I due hanno avuto un figlio il 18 gennaio 2009: Josè Alberto. Amadeus aveva già un’altra figlia, Alice, nata dall’unione con Marisa Di Martino, durata dal 1993 al 2007. E ora alcune curiosità su Giovanna Civitillo. Giovanna possiede una collezione di statuine che rappresentano la sua storia d’amore con Amadeus. Insegna danza tiene dei corsi per aspiranti ballerine e showgirl. Amadeus ha rivelato a Nuovo che la sua carriera sarebbe stata stroncata proprio dalla loro unione: “Non facciamo notizia. Se Giovanna volesse diventare famosa, dovrebbe lasciarmi e fidanzarsi con un altro!”. “Lui mi chiede sempre un parere, vuole sapere quello che penso e si fida molto dei miei giudizi. Abbiamo una grande intesa anche professionale”, ha aggiunto Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus.