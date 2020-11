Giovani noi, il testo della canzone di Nova ad AmaSanremo

Nova con la sua “Giovani noi”, è uno dei 20 cantanti di AmaSanremo in onda questa sera, 19 novembre 2020, su Rai 1 con la quarta puntata. Ma qual è il testo di Giovani noi? Ecco le parole:

Sono sempre in giro come anni fa

non importa se poi il mondo finirà

che tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo con lui

Passano i giorni, si passano gli anni

cambia il passaggio

non cambiano i drammi

e se chiudo gli occhi mi vedo lontano

forse è la voglia di correre troppo

mi ripetono di andare piano si

ma quello che dicono a me non importa

si corre pericolo di andare a terra

ma con la speranza di dare una svolta

Sempre in giro come anni fa

e non importa se poi il mondo finirà

tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo con lui

non lo so, cosa farò domani

e non lo so, qualcuno e i temi passati

e non lo so, si e forse cambiare piani

e non lo so.

E sarà stasera, la luna piena spero

che valga la pena, di farmi la scena

non mi importa di fare i soldi

datemi solo cosa mi spetta

camminero si per mare e monti

perché nessuno qui ti aspetta

Parli di me, parli di te

della mia vita che te ne frega

chiedimi se, pieni di che

perché la vita che te lo nega

Nulla si chiede né si distrugge

non sempre si fanno le scelte giuste

ma qui perde solo chi fugge

Sempre in giro come anni fa

e non importa se poi il mondo finirà

tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo noi due

non lo so, cosa farò domani

e non lo so, qualcuno e i temi passati

e non lo so, si e forse cambiare piani

e non lo so.

Ma va bene così, siamo solo di passaggio

con gli occhi di chi non dà peso

a uno sbaglio sarà, questo pure

la prossima volta e alla fine

che importi se resti da solo

Sempre in giro come anni fa

e non importa se poi il mondo finirà

tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo con lui

Sempre in giro come anni fa

e non importa se poi il mondo finirà

tanto saremo sempre giovani noi

e passa il tempo, passa

e passiamo noi due

non lo so, cosa farò domani

e non lo so, qualcuno e i temi passati

e non lo so, si e forse cambiare piani

e non lo so.

Qui potete ascoltare il brano.

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di “Giovani Noi” di Nova ad AmaSanremo, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in seconda serata (ore 22,45) su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recupeare esibizioni e tanto altro grazie alla funzione ondemand.

