Giorgio Mastrota, la vita privata: moglie, figli, Natalia Estrada, chi è, nipoti, età, anni, capelli, Oggi è un altro giorno

Chi è Giorgio Mastrota? Considerato il re delle televendite, ha legato per anni il suo volto ai più importanti marchi e spot in tv. Classe 1964, è nato a Milano. Il conduttore è ospite questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Nel 1988 ha vinto il titolo “Uomo ideale” a “Il più bello d’Italia” e ha presto iniziato a lavorare in televisione. Ma qual è la sua vita privata? Giorgio Mastrota nel 1992 conosce Natalia Estrada. La passione fra i due è stata talmente travolgente da farli convolare a nozze soltanto pochi mesi dopo il primo incontro.

Un matrimonio poco fortunato perché presto arrivò una fase di crisi, culminata nel divorzio nel 1998. Hanno avuto una figlia, nel 1995, Natalia Jr. Successivamente Giorgio Mastrota ha avuto un secondo figlio di nome Federico, nato dalla relazione con la modella brasiliana Carolina Barbosa.

Mastrota al Corriere ha parlato di questo amore travolgente, come una vampata, con Natalia Estrada. Si sono conosciuti durante il programma Bellezze al bagno: “Io conducevo la versione che andava in onda su Canale 5, insieme a Patrizia Rossetti, Natalia quella trasmessa in Spagna da Telecinco. Questo succedeva in estate. A dicembre eravamo già sposati, nel 1995 sarebbe arrivata Natalia junior”.

È stato qualcosa di travolgente, spiega ancora Mastrota: “Tutto in una sequenza rapidissima, come una vampata che brucia una cosa dopo l’altra”. “La fine del matrimonio fu un evento così clamoroso che finì nei titoli del Tg5. Ma fu accelerata anche la sofferenza del post. Sai, quando una cosa la sanno tutti, esci di casa e ti arrivano parole di conforto da chiunque: il passante, l’edicolante, il macellaio. E passa prima”.

Giorgio Mastrota ha ritrovato l’amore con Floribeth Gutierrez, una sciatrice e alpinista professionista, che fa parte della Federazione Italiana Sport Invernali. Fidanzati dal 2012, le nozze con Floribeth Gutierrez sono arrivate dopo undici anni di relazione. Dal loro amore sono nati due figli, Matilde (nata nel 2018) e Leonardo (nato nel 2020). Giorgio Mastrota è inoltre un giovane nonno: la sua primogenita Natalia Jr. ha due figli – Marlo (2018) e Sasha (2020).

Chi è Mastrota

Classe 1964, milanese, Giorgio Mastrota è laureato in scienze politiche presso la Statale di Milano. Dopo gli inizi in tv con Gianfranco Funari, nel 1991 è passato ad Italia 7 dove ha iniziato a collaborare nella conduzione della seconda edizione del magazine tv Usa Today con Stefano Gallarini. Dal 1995 si inizia a occupare principalmente di televendite. Nel 1996 ha condotto, su Radio Capital, il programma mattutino Capitalia al fianco di Manuela Doriani. Giorgio Mastrota nel 2003 è stato anche uno dei tronisti di Uomini e Donne.