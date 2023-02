Chi è Giorgio Gobbi, l’indimenticabile Ricciotto de Il Marchese del Grillo

Chi è Giorgio Gobbi, l’indimenticabile Ricciotto de Il Marchese del Grillo ospite oggi, 23 febbraio 2023, a Oggi è un altro giorno per ricordare il grande Alberto Sordi? Si tratta di un attore. E’ nato a Roma il 28 settembre 1957, città della quale non dissimula le origini col suo accento.

Diplomato all’Accademia di recitazione di Alessandro Fersen nel 1981, nello stesso anno ha interpretato il ruolo di “Ricciotto” ne Il marchese del Grillo, diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi: nel film interpreta il fedele servitore del Marchese del Grillo, con cui condivide le avventure e partecipa alle grandi e storiche burle. Nel 1983 lavora ancora con Alberto Sordi ne Il tassinaro, nel quale l’attore romano racconta a bordo del suo taxi la sua schietta filosofia di vita. Gobbi interpreta suo figlio Luca, laureando in ingegneria.

Da allora, la sua carriera si è snodata tra varie fiction per la televisione e numerosi spot pubblicitari, in particolare quelli per la Vodafone accanto a Bruce Willis. Ha lavorato sul canale televisivo HSE24 come presentatore ed esperto di televendite. Nel dicembre del 2015 di nuovo veste i panni di “Ricciotto” nell’adattamento teatrale de Il marchese del Grillo, interpretato da Enrico Montesano.

Filmografia (cinema)

Il marchese del Grillo, regia di Mario Monicelli (1981)

Bollenti spiriti, regia di Giorgio Capitani (1981)

Il conte Tacchia, regia di Sergio Corbucci (1982)

Il tassinaro, regia di Alberto Sordi (1983)

I soliti ignoti vent’anni dopo, regia di Amanzio Todini (1985)

Dicembre, regia di Antonio Monda (1990)

Nottataccia, regia di Duccio Camerini (1992)

Nessuno mi crede, regia di Anna Carlucci (1992)

La bionda, regia di Sergio Rubini (1993)

Senza pelle, regia di Alessandro D’Alatri (1994)

Camerieri, regia di Leone Pompucci (1995)

Il cielo è sempre più blu, regia di Antonello Grimaldi (1995)

Cronache del terzo millennio, regia di Francesco Maselli (1996)

Cuori al verde, regia di Giuseppe Piccioni (1996)

La mia generazione, regia di Wilma Labate (1996)

L’immagine del desiderio (La femme de chambre du Titanic), regia di Bigas Luna (1997)

Guardami, regia di Davide Ferrario (1999)

Alex l’ariete, regia di Damiano Damiani (2000)

Giorni dispari, regia di Dominick Tambasco (2000)

Le fate ignoranti, regia di Ferzan Özpetek (2001)

Ilaria Alpi – Il più crudele dei giorni, regia di Ferdinando Vicentini Orgnani (2002)

Per giusto omicidio, regia di Diego Febbraro (2004)

Cuore sacro, regia di Ferzan Özpetek (2005)

Un’estate al mare, regia di Carlo Vanzina (2008)

Pillole di bisogni, regia di Ivano De Matteo – cortometraggio (2008)

Art. 10, episodio di All Human Rights for All, regia di Ivano De Matteo (2008)

La bella gente, regia di Ivano De Matteo (2009)

Feisbum – Il film, registi vari (2009)

The American (The American), regia di Anton Corbijn (2010)

Il padre e lo straniero, regia di Ricky Tognazzi (2010)

Tutti al mare, regia di Matteo Cerami (2011)

Giochi d’estate, regia di Rolando Colla (2011)

Gli equilibristi, regia di Ivano De Matteo (2012)

Il venditore di medicine, regia di Antonio Morabito (2013)

Selene, regia di Giuliano Giacomelli – cortometraggio (2013)

A mano disarmata, regia di Claudio Bonivento (2019)