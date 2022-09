Giochi di potere: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 3 settembre 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Giochi di potere, film del 1992 diretto da Phillip Noyce, tratto dal romanzo Attentato alla corte d’Inghilterra di Tom Clancy. È la seconda pellicola a portare sul grande schermo il personaggio di Jack Ryan: in quest’occasione Harrison Ford subentra ad Alec Baldwin nel ruolo dopo Caccia a Ottobre Rosso. Ne seguirà una terza, Sotto il segno del pericolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’analista in pensione della CIA Jack Ryan è in vacanza con la moglie Cathy e la figlia Sally a Londra ed assistono ad un attacco terroristico a Lord William Holmes, Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord. Ryan interviene ed è ferito, durante l’azione uccide uno dei terroristi, nonchè fratello dello spietato separatista Sean Miller, il quale gli giura vendetta. Miller riesce ad evadere dal carcere e mosso dalla sete di vendetta insegue Ryan negli Stati Uniti muovendogli una guerra personale. Durante la convalescenza, Ryan viene chiamato a testimoniare in tribunale contro Miller, che fa parte di una cellula terroristica impazzita dell’Esercito Repubblicano Irlandese Provvisorio venendo poi condannato. Mentre Miller viene trasferito all’HM Prison Albany sull’isola di Wight, al convoglio di scorta viene tesa un’imboscata dai suoi compagni, tra cui Kevin O’Donnell, che uccide gli agenti di polizia e coordina una fuga. Miller ed i suoi compagni fuggono in Nord Africa per pianificare un altro tentativo di rapimento su Lord Holmes ma Miller persuade anche molti membri del gruppo ad accompagnarlo negli Stati Uniti per uccidere Ryan e la sua famiglia. Ryan sopravvive a un tentativo di assassinio di due terroristi fuori dall’Accademia Navale degli Stati Uniti mentre Miller ed un suo scagnozzo provocano un incidente stradale a Cathy e Sally, che rimangono ferite entrambe. Infuriato per l’attacco alla sua famiglia, Ryan decide di tornare a lavorare per la CIA, avendo in precedenza respinto l’appello del suo ex superiore, il vice ammiraglio James Greer.

Giochi di potere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Giochi di potere, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: Jack Ryan

Anne Archer: Cathy Muller Ryan

Patrick Bergin: Kevin O’Donnell

Sean Bean: Sean Miller

Thora Birch: Sally Ryan

James Fox: Lord Holmes

Richard Harris: Paddy O’Neil

Samuel L. Jackson: Tenente Com. Robby Jackson

James Earl Jones: James Greer

Polly Walker: Annette

Alex Norton: Dennis Cooley

J.E. Freeman: Marty Cantor

Hugh Fraser: Geoffrey Watkins

David Threlfall: isp. Robert Highland

Alun Armstrong: serg. Owens

Berlinda Tolbert: Sissy

Streaming e tv

Dove vedere Giochi di potere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 settembre 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.