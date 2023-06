Il bello della diretta. Adriano Aragozzini, storico giornalista e produttore discografico, è stato ospite a Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio, raccontando molti aneddoti sui personaggi dello spettacolo che ha incontrato nella sua carriera. Il giornalista, ospite di Serena Bortone, ha svelato un dettaglio decisamente hot su Gino Paoli. A detta di Aragozzini, il grande artista prima di cantare era solito farsi “una se**”.

Quando lavorava a Oggi, una sua collega giornalista doveva intervistare Paoli. La cosa saltò perché la risposta del cantante alla cronista la imbarazzò e la mandò su tutte le furie. Così, fu lui a sostituire la collega quando il direttore gli commissionò nuovamente un’intervista al grande cantautore genovese: “Ti posso raccontare perché siamo diventati amici. Facevo il giornalista e scrivevo per Oggi. Il direttore diede incarico di fare intervista a una giornalista, oggi famosissima in politica, lei per fare questa intervista ci mise più di due mesi. Va a farla, non aveva l’idea di come fosse Gino Paoli all’epoca e gli chiese: lei prima di cantare cosa fa? Errore clamoroso, perché lui disse: io prima di cantare, mi faccio una se*a. Lei gli diede del cafone e se ne andò via. Il direttore dopo un po’ di tempo, mi diede l’incarico di fare l’intervista a Gino Paoli”, ha detto Aragozzini. Il tutto tra lo stupore, l’imbarazzo e il gelo in studio per Serena Bortone e gli altri ‘affetti stabili’ della trasmissione di Rai 1.