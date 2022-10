Chi è Gilles Rocca, concorrente di Tale e quale Show 2022: età, lavoro, fidanzata, Instagram

Gilles Rocca è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2022, il programma di Rai 1 in onda ogni venerdì con la conduzione di Carlo Conti. Classe 1983, romano, è uno dei protagonisti di questa edizione. Ma qual è la sua carriera e la vita privata? Scopriamolo insieme. Il suo nome è un omaggio a Gilles Villeneuve, campione della Formula 1 della Ferrari, scomparso in un tragico incidente nel maggio del 1982,

Una delle sue prime passioni è il calcio. Gioca nelle giovanili della Lazio per quattro anni e, successivamente, passa al Cervia. A causa degli infortuni, però, è costretto ad appendere le scarpette al chiodo. Inizia così la sua carriera d’attore, con piccoli ruoli in importanti fiction. Da Carabinieri a Nero a metà, da I Cesaroni a Don Matteo. Per molto tempo però il suo nome nel mondo dello spettacolo è legato al ruolo di tecnico. Il padre di Gilles Rocca gestisce una rinomata azienda di noleggio e assistenza tecnica di strumenti musicali. Lavorando da molti anni per il Festival di Sanremo, Gilles è salito più volte sul palco dell’Ariston in veste appunto di tecnico.

In particolare il suo volto è diventato celebre con il Sanremo del 2020, con l’iconica lite in diretta tra Morgan e Bugo: in quel momento Gilles Rocca è sul palco. Il suo viso così è diventato in poco tempo familiare per molti, visto quanto quella scena è diventata in poco tempo virale. Partecipa poi a Ballando con le stelle, e vince quell’edizione, in coppia con la ballerina Lucrezia Lando. Nel 2021 Gilles è uno dei concorrenti della quindicesima edizione de L’isola dei famosi. Ora l’opportunità di Tale e quale show.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è fidanzato con l’attrice Miriam Galanti. Fisico statuario e scolpito, sguardo tenebroso e magnetico, è molto attivo sui social. Su Instagram Gilles Rocca è seguito da oltre 80mila persone.