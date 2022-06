Gigi uno come te – 30 anni insieme: la scaletta dello show di D’Alessio

Questa sera, venerdì 17 giugno 2022, va in onda Gigi uno come te – 30 anni insieme, un concerto organizzato da Gigi D’Alessio per celebrare i suoi anni di carriera nello show business. Ma non sarà da solo. Il concerto si svolge a Napoli, dove tutto ha avuto inizio, precisamente a Piazza Plebiscito. E il cantante non sarà da solo: a supportarlo nel corso della serata ci saranno tantissimi ospiti che l’hanno accompagnato in questi lunghi anni di carriera. E non è tutto. Gigi ha deciso di fare le cose in grande per cui ci saranno ben due concerti. Il bis è previsto per il giorno seguente, sabato 18 giugno 2022, sempre a Napoli. Ma non sarà trasmesso in diretta sulla Rai una seconda volta. Qual è la scaletta del concertone organizzato da Gigi D’Alessio? Scopriamolo insieme.

La scaletta

Gli artisti che daranno il loro supporto a Gigi D’Alessio per il suo show sono tantissimi, alcuni sono grandi nomi della musica italiana come Fiorella Mannoia. Altri invece sono nomi della TV, soprattutto in casa Rai, come Amadeus e Mara Venier. Di seguito vi riportiamo la scaletta di Gigi uno come te – 30 anni insieme, che tuttavia è provvisoria per cui non sappiamo se muterà nel corso della giornata:

Amadeus

Alessandra Amoroso

Fiorello

Vanessa Incontrada

Achille Lauro

LDA

Fiorella Mannoia

Vincenzo Salemme

Eros Ramazzotti

Alessandro Siani

Mara Venier

Andrea Delogu

Stefano De Martino

Maurizio Casagrande

Clementino

Luchè

Massimo Alberti

Francesco Merola

Rosario Miraggio

Geolier

Lele Blade

MV Killa

Samurai Jay

Enzo Dong

Vale Lambo

Franco Ricciardi

Ivan Granatino

Gigi uno come te – 30 anni insieme streaming e TV

Ma dove vedere Gigi uno come te – 30 anni insieme in diretta TV e live streaming? Il concerto di Gigi D’Alessio si svolge fisicamente a Napoli, a Piazza Plebiscito, ma viene trasmesso in diretta televisiva su Rai 1 venerdì 17 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Anche 101 se si ha l’abbonamento alla pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, servizio messo a disposizione dalla Rai per gli utenti sia via desktop che via app.