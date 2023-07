Gigi uno come te – 30 anni insieme: il cast e gli ospiti del concerto in replica su Rai 1. Cantanti

Gigi uno come te – 30 anni insieme è il concerto evento in onda su Rai 1 in replica sabato 8 luglio 2023 alle ore 21.15. Un evento importantissimo, andato in onda nel 2022, che celebra i trenta anni di carriera di Gigi D’Alessio. Sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli grandi cantanti e ospiti. Vediamo insieme il cast.

Ci saranno non solo cantanti, ma grandi artisti come Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada , Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi, Ivan Granatino.

“Il primo che ho chiamato è Rosario Fiorello e mi ha detto subito sì”, aveva raccontato l’artista, “Lo stesso per Amadeus, Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada, Alessandro Siani. È bastata una telefonata o qualche sms. Poi ci sono la Siae che mi vuole dare un premio e Il Mattino che regalerà un libro. Faremo degli omaggi ai grandi napoletani: Mario Merola che ha dato il la alla mia carriera, ci sarà anche suo figlio; poi Maradona, Totò, Renato Carosone, ‘un napoletano non nato a Napoli’, Lucio Dalla e Pino Daniele…”. il concerto Gigi uno come te 30 anni insieme è stato registrato il 17 giugno 2022 e trasmesso su Rai 1, questa è dunque una replica.

Streaming e TV

Ma dove vedere Gigi uno come te – 30 anni insieme in diretta TV e live streaming? Il concerto di Gigi D’Alessio si è svolto a Napoli, a Piazza Plebiscito, e viene trasmesso in replica su Rai 1 sabato 8 luglio 2023 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Anche 101 se si ha l’abbonamento alla pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, servizio messo a disposizione dalla Rai per gli utenti sia via desktop che via app.