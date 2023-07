Gigi uno come te – 30 anni insieme: il concerto da Napoli su Rai 1. Ospiti, cast, cantanti, anticipazioni, scaletta, quante puntate, streaming, replica

Gigi uno come te – 30 anni insieme è il concerto evento di Gigi d’Alessio da Piazza Plebiscito a Napoli, trasmesso lo scorso anno e ora riproposto in replica su Rai 1. Un’occasione per celebrare la sua straordinaria attività fatta di grandi successi, in occasione dei 30 anni di carriera. Sul palco ci saranno tanti cantanti e ospiti. Quest’anno inoltre è stato trasmesso uno show simile, Gigi uno come te…ancora insieme. Quello in onda questa sera, sabato 8 luglio 2023, è la replica del concerto del 2022. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Cast, cantanti e ospiti

Tantissimi gli ospiti attesi sul palco per celebrare Gigi uno come te – 30 anni insieme. Sarà un’occasione per riascoltare tutti i brani più celebri di Gigi D’Alessio, che hanno fatto sognare e cantare intere generazioni. Oltre ai brani più famosi e più amati dagli italiani, ci saranno tantissimi ospiti ad arricchire la serata, tutti riuniti a Piazza Plebiscito per ricordare l’affetto rivolto al cantante napoletano. Non solo cantanti, ma anche attori, comici, personaggi del mondo della televisione e dello sport. Tutti racconteranno i trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio. Tra gli ospiti grandi artisti come Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada , Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi, Ivan Granatino.

Gigi uno come te – 30 anni insieme: quante puntate

Quante puntate sono previste per Gigi uno come te – 30 anni insieme? Si tratta di un concerto unico da piazza del Popolo, trasmesso già nel 2022 su Rai 1 e riproposto in queste calde sere d’estate. In particolare Gigi D’Alessio aveva celebrato i 30 anni della sua carriera con due concerti a piazza Plebiscito, il 17 e 18 giugno 2022. In tv era stata trasmessa solo la prima serata. Anche questa volta dunque si tratta di un’unica serata, in onda sabato 8 luglio 2023 in replica.

Streaming e TV

Ma dove vedere Gigi uno come te – 30 anni insieme in diretta TV e live streaming? Il concerto di Gigi D’Alessio si è svolto a Napoli, a Piazza Plebiscito, e viene trasmesso in replica su Rai 1 sabato 8 luglio 2023 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Anche 101 se si ha l’abbonamento alla pay-tv di Sky. Chi invece vuole seguire il concerto in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, servizio messo a disposizione dalla Rai per gli utenti sia via desktop che via app.