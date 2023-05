Chi è Rita Imperi, l’ex moglie di Gigi Sabani. Figlio Simone, età, anni, carriera, cause morte

Rita Imperi è l’ex moglie di Gigi Sabani, il grande comico e imitatore che verrà ricordato questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno. Rita Imperi è stata la prima moglie del conduttore e showman venuto a mancare prematuramente il 4 settembre 2007 a causa di un infarto. Dalla relazione con la donna è nato il primogenito di Gigi, Simone Sabani, nato nel 1981.

Proprio il figlio Simone criticò il mondo dello spettacolo che aveva dimenticato negli ultimi anni il padre, in particolare nel momento per lui più difficile, quello delle accuse (poi rivelatesi false) legate allo scandalo dei “provini a luci rosse”. “Il pubblico non ha mai abbandonato mio padre, ad allontanarlo sono stati i colleghi di lavoro”, aveva detto il figlio di Gigi Sabani.

Simone Sabani sarà ospite a Oggi è un altro giorno. Simone è nato nel 1980 dal matrimonio del conduttore con la prima moglie Rita Imperi. La relazione tra Gigi Sabani e la sua prima moglie si è conclusa quando Simone era ancora un bambino, aveva appena 2 anni e mezzo. “La cosa che mi manca di più di mio padre è l’allegria nonostante tutto”, ha detto Simone.

Simone ha rivelato il consiglio che gli ha dato suo padre quando ha iniziato la sua carriera: “Non bruciare le tappe, credere nella gavetta, farsi amare dal pubblico prima come persona e poi come artista, essere pronto a mandare giù bocconi amari, porte mai aperte, apprezzare i piccoli applausi di quel pubblico che timidamente inizia a seguirti, ricambiare con rispetto ed educazione e se la ruota girerà, nei grandi applausi del domani, noterai facce familiari, il tuo pubblico”. Parlando del suo essere figlio d’arte ha aggiunto: “Non ho mai sfruttato il mio cognome, lo reputo un mucchio di lettere scritte su un foglio”.