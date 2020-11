Rai e Mediaset ricordano Gigi Proietti: la programmazione tv

La notizia della morte di Gigi Proietti non poteva che provocare un cambiamento nei palinsesti televisivi. I principali canali tv (Rai e Mediaset) in primis hanno deciso di stravolgere i loro palinsesti per celebrare il grande attore scomparso oggi, 2 novembre 2020, giorno del suo 80esimo compleanno. Vediamo insieme i vari cambiamenti.

Rai

Questa sera Rai 1 ricorderà Gigi Proietti trasmettendo alle ore 20,30 Cavalli di Battaglia, varietà di cui l’attore fu protagonista. Saltano quindi i Soliti Ignoti e il debutto della fiction Gli Orologi Del Diavolo con Beppe Fiorello. L’omaggio a Proietti proseguirà poi con uno speciale Techetecheté dal titolo “Gigi Proietti solo per voi” in onda dopo Sette Storie. E ancora, nella notte alle ore 2,30 lo speciale “Testimoni e protagonisti: Gigi Proietti“. Domani, martedì 3 novembre 2020, sempre in prima serata su Rai 1, andrà in il film tv “Preferisco il paradiso“, fiction Rai del 2010 dedicata alla figura di San Filippo Neri, interpretato proprio da Gigi Proietti. L’omaggio di Rai 3 inizierà invece nel pomeriggio di oggi alle ore 15,30 con il film Febbre da Cavallo. Su Rai Premium alle ore 19,10 verrà riproposto “Il Maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia”. Su Rai 5 alle ore 15,45, il dramma di Maksim Gorkij “Piccoli borghesi”.

RaiPlay e Gigi Proietti

La Rai omaggia Gigi Proietti anche con il web. Su RaiPlay è online “Addio al Maestro”, l’omaggio della piattaforma Rai a Gigi Proietti. Tra le fiction disponibili in ricordo dell’attore, tutte le stagioni de “Il Maresciallo Rocca” e “Una pallottola nel cuore” oltre che “Mai storie d’amore in cucina”, “L’ultimo Papa re” e “Italian Restaurant” dell’Archivio Teche. Tra i film su RaiPlay “Febbre da Cavallo”, “Tutti al mare”, “La Tosca”, “L’eredità Ferramonti”, “Gli ordini sono ordini”, mentre tra i contenuti delle Teche Rai sono disponibili “Fatti e fattacci”, “Attore e amore mio”, “Sabato sera dalle nove alle dieci”, “Giochiamo al varieté”, “Il circolo Pickwick”. Infine, una collezione di video con interviste e partecipazioni televisive del grande attore.

Mediaset

Mediaset ha deciso di ricordare Gigi Proietti nel pomeriggio di oggi con il film Febbre Da Cavallo 2 – La Mandrakata, diretto da Carlo Vanzina nel 2002. La pellicola verrà trasmessa da Rete 4 alle ore 16,40. Ieri, in seconda serata, il canale diretto da Sebastiano Lombardi aveva proposto Febbre da Cavallo – La Mandrakata, in occasione dell’80esimo compleanno del grande attore.

Sky

Questa sera, lunedì 2 novembre, alle 21,15 Sky Cinema Collection – Risate all’italiana trasmetterà “Il premio“, commedia diretta e interpretata da Alessandro Gassmann, che vede Proietti nei panni del protagonista. A seguire alle ore 23 verrà trasmesso il film “La mortadella“, firmato da Mario Monicelli, con Proietti, Sophia Loren e Danny DeVito.

Inoltre su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, alle ore 21 andrà in onda una puntata speciale di 100×100Cinema che renderà omaggio all’attore con estratti dalla sua ultima intervista rilasciata nel giugno scorso a Francesco Castelnuovo. I film sono disponibili anche nella collezione on demand “Omaggio a Gigi Proietti“, che comprenderà anche “Pinocchio” di Matteo Garrone, in cui Proietti ha interpretato Mangiafuoco, e il film “Le piacevoli notti” con Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Gina Lollobrigida (in onda sui canali Premium Cinema).

