Gigi, che spettacolo: ospiti, location e streaming dello show per ricordare Proietti

Questa sera, mercoledì 2 dicembre 2020, a un mese dalla scomparsa di Gigi Proietti, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda “Gigi, che spettacolo”, una celebrazione sorridente e nostalgica in cui alcuni compagni di viaggio della sua lunghissima e strepitosa carriera nel mondo dello spettacolo gli rendono onore con una serie di testimonianze e di racconti inediti. Gli autori del programma sono Angelo Mellone e Pino Strabioli con Matteo Catalano, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e con la consulenza amichevole di Alessandro Fioroni. La regia è di Gian Marco Mori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti (amici) di Gigi Proietti

Come detto, saranno tanti gli amici che nello show “Gigi, che spettacolo” hanno voluto lasciare una testimonianza dei loro ricordi e degli indimenticabili momenti vissuti con Gigi Proietti. Tra gli altri vedremo: Renzo Arbore, Fiorello, Renato, Zero, Paolo Bonolis, Neri Marcorè, Corrado Augias, Flavio Insinna, Pier Francesco Favino, Marco Giallini, Nicola Piovani, Nancy Brilli e Virginia Raffaele. Il loro racconto sarà alternato ad alcuni dei momenti più belli di spettacolo anche inediti, degli ultimi due show televisivi che hanno avuto Gigi Proietti come protagonista principale: “Cavalli di battaglia” – andato in onda nel 2017 dal Teatro Verdi di Montecatini – e “Matera 2019”, la cerimonia-evento della città lucana come Capitale Europea della Cultura.

Gigi, che spettacolo: location

Location di “Gigi, che spettacolo” sarà anche il Globe Theatre di Villa Borghese a Roma, la “creatura” a cui Gigi Proietti era legatissimo, il luogo in cui come Direttore Artistico negli ultimi 17 anni ha proposto, in una chiave culturale straordinariamente contemporanea, tragedie e commedie del periodo elisabettiano, molte legate ai capolavori di William Shakespeare.

Streaming e tv

Dove vedere “Gigi, che spettacolo” in diretta tv, replica e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro (gratis) oggi – 2 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Dove vedere lo show in replica? Semplice: su RaiPlay.it. Sulla piattaforma, grazie alla funzione on demand, si potrà vedere e rivedere la celebrazione del grande attore romano.

Potrebbero interessarti Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata Il silenzio dell’acqua 2 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata The Legend of Tarzan: tutto quello che c’è da sapere sul film