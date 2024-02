Gigi D’Agostino, la malattia che ha colpito il Dj ospite al Festival di Sanremo 2024

Qual è la malattia contro cui ha combattuto Gigi D’Agostino, ospite oggi – 9 febbraio – al Festival di Sanremo 2024? Come sta oggi il dj? I tanti fan dell’artista se lo chiedono da tempo e stasera, forse, avranno una risposta. Il dj infatti si esibirà sul palco della Nave Costa ormeggiata davanti a Sanremo. Di sicuro la sua presenza ha rincuorato i tantissimi fan. Il segnale infatti è che la malattia sia regredita, ma certezze in merito non ce ne sono dato il grande riserbo avuto dall’artista in merito.

Il diretto interessato infatti non ha mai dato, giustamente, una spiegazione dettagliata riguardo la sua malattia, ma dopo mesi di silenzio lo scorso novembre è tornato a mostrarsi in fotografia con un sorriso e un post, che ha fatto sperare milioni di fan che le cose stiano andando per meglio.

L’annuncio della malattia

Il primo a parlare della malattia è stato lo stesso Gigi D’Agostino (Gigi Dag), noto deejay degli anni Novanta, che nel 2021 aveva scritto ai suoi fan di non stare bene e si era mostrato sofferente in una foto, mentre per camminare era arrivato ad avere bisogno di un supporto vieni un girello. A dicembre 2021 il papà di “The Riddle” pubblicò un post su Instagram che preoccupava i suoi milioni di fan in giro per il mondo: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un po’ di sollievo”, le sue parole.

Poi a marzo 2022, un secondo post ancora poco rassicurante: “Le mie condizioni purtroppo non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore”. Infine lo scorso novembre un gran sorriso che per lui e i suoi fan è valso più di mille parole.

A che ora a Sanremo 2024

Abbiamo visto la malattia di Gigi D’Agostino (Gigi D’Ag) ma quando suona (a che ora) stasera, venerdì 9 febbraio, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 in onda su Rai 1? L’artista si esibirà dalla nave Costa ormeggiata davanti alla città ligure. Una risposta ufficiale e pubblica sull’orario esatto in cui apparirà sul palco dell’Ariston al momento non c’è. Non è stata ancora fornita la scaletta.