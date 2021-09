Gifted – Il dono del talento: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 1

Gifted – Il dono del talento è il film in onda questa sera, mercoledì 29 settembre, su Rai 1 dalle 21.20 per il ciclo “Mercoledì cinema”. Una pellicola drammatica per la regia di Marc Webb e interpretato da Chris Evans, Mckenna Grace, Octavia Spencer e Lindsay Duncan. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Gifted – Il dono del talento? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama

Frank Adler vive in Florida, cresce da solo Mary, 7 anni, figlia della defunta sorella Diane. L’uomo vuole dare un’educazione normale alla nipote, dotata di uno straordinario talento matematico, ereditato dalla madre. La nonna Evelyn vuole invece garantire alla bambina un’istruzione che la faccia eccellere e per questo è disposta anche a togliere al figlio la custodia della piccola, fino a ricorrere al tribunale.

Gifted – Il dono del talento: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Gifted – Il dono del talento, ma qual è il cast del film? Si tratta di una pellicola del 2017 con protagonisti Chris Evans, Mckenna Grace, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Julie Ann Emery, Keir O’Donnell, Glenn Plummer e Joe Chrest. Come detto il film segue la vita di una bambina di 7 anni dotata di una notevole capacità intellettuale, che diventa oggetto di una battaglia legale per la sua custodia tra suo zio e sua nonna. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Chris Evans: Frank Adler

Mckenna Grace: Mary Adler

Lindsay Duncan: Evelyn Adler

Jenny Slate: Bonnie Stevenson

Octavia Spencer: Roberta Taylor

Glenn Plummer: avv. Greg Cullen

John Finn: Aubrey Highsmith

Elizabeth Marvel: Gloria Davis

Jona Xiao: Lijuan

Julie Ann Emery: Pat Golding

Keir O’Donnell: Bradley Pollard

John M. Jackson: giudice Edward Nichols

