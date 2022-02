Morandi show a Domenica In – Sanremo 2022: bacio in bocca a Mara Venier che resta di stucco

Domenica In – Sanremo 2022: Morandi bacia in bocca Mara Venier che resta di stucco

Show di Gianni Morandi a Domenica In – Speciale Sanremo 2022. Il terzo classificato al Festival, dopo il suo ingresso all’Ariston, ha baciato Mara Venier in bocca lasciando tutti interdetti. “Abbiamo fatto una serie tv insieme… Oggi è così, siamo tutti matti”. “Ma Anna (la moglie di Morandi, ndr) che dice?”, la risposta della Venier. “Vieni qui che ti levo il rossetto…”, ha poi aggiunto Zia Mara. “L’ho corteggiato tanto e lui niente… Ora invece è il contrario…”. “Ma va… Vuoi che faccio i nomi degli uomini che ti venivano a trovare?”, ha risposto Morandi. Scherzi e sorrisi. Poi parte “Apri tutte le porte”, la canzone di Gianni al Festival. Prima di lasciare il palco, Morandi annuncia gli altri ospiti del programma: La Rappresentante di Lista. “Complimenti, l’altro giorno abbiamo fatto i nostri successi in cappella sulla vostra pagina Instagram”. Poi cantano Banane e Lampone. “Ciao a tutti” e altro bacio a Mara Venier.