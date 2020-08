Gianni Morandi Live in Arena, lo spettacolo torna su Canale 5: canzoni, scaletta, ospiti e streaming

Questa sera, sabato 29 agosto 2020, alle ore 21:20 va in onda in replica Gianni Morandi – Live in Arena, un evento musicale televisivo svoltosi presso la prestigiosa arena di Verona nel 2013 e andato poi in onda in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. Gianni Morandi sul palco è accompagnato dalla band e da 100 giovani musicisti d’orchestra per la prima volta in tutta la sua carriera artistica. Tanti sono gli ospiti che hanno accompagnato Morandi nella serata. L’evento è stato diviso in due serate quando è stato portato su Canale 5, ma questa sera sarà raggruppato in un unico appuntamento. Vediamo quali sono gli ospiti e qual è la scaletta del concerto di Gianni Morandi.

Gianni Morandi Live in Arena, gli ospiti

Tantissimi sono gli ospiti che accompagneranno Gianni Morandi in questa serata all’insegna della canzone italiana. Vedremo al suo fianco personaggi come Fiorello, Raffaella Carrà, Ennio Morricone, Amii Stewart, Rita Pavone, Cher, Noemi, Nina Zilli, Bianca Atzei, Checco Zalone e Marco Morandi.

Gianni Morandi Live in Arena, la scaletta

Essendo composta inizialmente da due serate, la scaletta prevedeva quindi doppio appuntamento. Ecco la scaletta prevista per la prima serata:

Il mondo cambierà

Un mondo d’amore

Vita

Solo insieme saremo felici

Non son degno di te

Bella signora

Ogni vita è grande

Scende la pioggia

Margherita – interpretata da Riccardo Cocciante

– interpretata da Riccardo Cocciante Bellemilia

Si può dare di più – duetto con Fiorello

– duetto con Fiorello Se perdo anche te – duetto con Fiorello

– duetto con Fiorello Occhi di ragazza

Piazza grande (omaggio a Lucio Dalla)

(omaggio a Lucio Dalla) C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones – con l’intervento nel finale di Amii Stewart

– con l’intervento nel finale di Amii Stewart Bella Belinda – duetto con Raffaella Carrà

– duetto con Raffaella Carrà Banane e lampone – duetto con Raffaella Carrà

– duetto con Raffaella Carrà Uno su mille

C’era una volta in America – eseguita dall’orchestra guidata dal maestro Ennio Morricone

– eseguita dall’orchestra guidata dal maestro Ennio Morricone Se non avessi più te – accompagnamento dell’orchestra guidata da Ennio Morricone

– accompagnamento dell’orchestra guidata da Ennio Morricone Ho visto un film

In ginocchio da te

La scaletta prevista per la seconda serata era:

Bisogna vivere

Chimera

Chi se ne importa

In ginocchio da te – duetto con Rita Pavone

– duetto con Rita Pavone Andavo a cento all’ora – duetto con Rita Pavone

– duetto con Rita Pavone Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte – duetto con Rita Pavone

– duetto con Rita Pavone Se non avessi più te

Tu che m’hai preso il cuor

La fisarmonica – eseguita con le fisarmoniche di Castelfidardo

– eseguita con le fisarmoniche di Castelfidardo Varietà

Solo insieme saremo felici

Il mio amico – duetto con Marco Morandi

– duetto con Marco Morandi Bang Bang – duetto con Cher

– duetto con Cher Io sono un treno

Parla più piano – duetto con Nina Zilli

– duetto con Nina Zilli Dimmi adesso con chi sei – duetto con Noemi [3]

– duetto con Noemi Grazie perché – duetto con Amii Stewart

– duetto con Amii Stewart Un mondo d’amore

Canzoni stonate

Stringimi le mani

Tenerezza

In amore – duetto con Bianca Atzei

– duetto con Bianca Atzei Scende la pioggia

Gianni Morandi Live in Arena, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere lo spettacolo di Gianni Morandi Live in Arena? Il concerto viene trasmesso in prima serata e in replica su Canale 5 sabato 29 agosto 2020, dalle ore 21:20. La rete ammiraglia di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per il decoder di Sky. Chi invece vuole seguire in diretta streaming il concerto può accedere tramite pc, smartphone e tablet a MediasetPlay.

