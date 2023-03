Chi era Gianni Brezza, il marito di Loretta Goggi

Chi era Gianni Brezza, il marito di Loretta Goggi? Si tratta di un grande ballerino, scomparso nel 2011, e legato per molti anni a Loretta Goggi. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nella conduttrice, ospite oggi a Domenica In per presentare Benedetta primavera, lo show di Rai 1 con cui tornerà al varietà. Gianni Brezza è nato a Pola il 9 novembre del 1937 ed è stato un noto ballerino, coreografo, regista e attore.

Il suo cognome originale era Brezach, italianizzato poi in Brezza. Gianni rimase sempre legato alla sua Istria, la sua terra natale, anche dopo il trasferimento in Italia come esule istriano. Brezza è diventato famoso per essere il primo ballerino negli spettacoli di varietà serali della Rai tra gli anni Sessanta e Settanta. Nato in Istria, la sua famiglia si trasferisce in Italia e viene accolta come esule a La Spezia, subito dopo la seconda guerra mondiale, scampata dall’orrore della persecuzione. Amante della vita di mare sin da bambino, decide di entrare nella Marina Militare.

Durante il servizio, è stato scelto dal regista Francesco De Robertis, che stava cercando attori non professionisti per il film Ragazzi della marina. Abbandonata la carriera militare, Brezza si è trasferito a Roma, dove ha continuato la carriera cinematografica. E ha iniziato a danzare. Alto, di bell’aspetto, fisico atletico e dal portamento elegante, riesce presto a entrare nel corpo di ballo della RAI al punto da diventare ben presto il primo ballerino. Tra gli anni sessanta e settanta lavora nei maggiori varietà del tempo come Canzonissima, Doppia Coppia, Ciao Rita, Milleluci e Studio Uno.

Danza con grandi artisti, tra i quali Rita Pavone, con la quale recita anche in due film. A metà degli anni Settanta abbandona la professione di ballerino per dedicarsi all’attività di skipper. Nel 1979 torna in RAI come coreografo, con il compito di guidare i passi di Loretta Goggi nella trasmissione Fantastico. E proprio lì si è innamorato di Loretta, che è diventata sua moglie, la sua compagna fino al giorno terribile della morte.

Matrimonio e morte

Quando Gianni ha conosciuto Loretta lui era già sposato e aveva tre figli. Dopo due anni di rapporto clandestino, Loretta Goggi e Gianni Brezza hanno deciso di uscire allo scoperto e insieme hanno interpretato il fotoromanzo Amore in alto mare per la rivista Bolero. Negli anni seguenti, Brezza ha sempre lavorato per e con la moglie: è stato suo coreografo, manager, addetto stampa, fotografo, curatore d’immagine e PR.

Dopo trent’anni di relazione, nel 2008, il 26 aprile, i due hanno deciso di sposarsi. Gianni Brezza è morto il 5 aprile del 2011 a Roma a causa di un tumore al colon.