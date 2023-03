Chi è Gianmarco Petrelli, ballerino di Amici 2023

Gianmarco Petrelli è uno dei ballerini di Amici 2023, il popolare talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Allievo di Alessandra Celentano, è un ballerino specializzato nel genere hip-hop. Già nella precedente edizione aveva provato (invano) ad accedere alla fase finale del programma. Fisico scolpito e bellissimo viso, ha conquistato subito il pubblico.

Romano, classe 2000, ha dunque 23 anni. Dopo aver conseguito la il diploma al liceo linguistico, inizia a lavorare come modello presso la Tao Models Agency. Pur essendo un gran bel ragazzo, capisce presto che la moda non è il suo campo, e vira verso la danza. Oltre a ballare crea in prima persona anche diverse coreografie ed approda a palcoscenici importanti: ad esempio è nel corpo di ballo che lo scorso anno ha accompagnato il concerto di Alessandra Amoroso tenuto a San Siro.

Gianmarco Petrelli era apparso anche in alcuni spot pubblicitari, come quello per la Tim, associato al Festival di Sanremo del 2021. In quell’anno come detto aveva provato a entrare ad Amici, ma con risultati deludenti: l’insegnante Veronica Peparini gli preferisce Matias Nigiotti. Gianmarco però non si abbatte e dopo un anno ci riprova, dimostrando maggiore consapevolezza e maturità nel suo campo di riferimento, l’hip-hop.

Fidanzata e Instagram

Viene scelto dalla Celentano e ha mantenuto il posto nella scuola di Amici vincendo le varie sfide a cui si è dovuto sottoporre. Proprio nel programma si è innamorato della ballerina Megan. I due, nonostante qualche incomprensione, sono fidanzati. Megan però è stata eliminata nella prima puntata del serale. Su Instagram è seguito da oltre 120mila persone.