Chi è Giampiero Mughini, il concorrente di Ballando con le Stelle 2022

Chi è Giampiero Mughini, il concorrente in gara a Ballando con le stelle 2022? Giampiero Giovanni Mughini nasce a Catania il 16 aprile del 1941. E’ un giornalista, scrittore, opinionista e personaggio televisivo. Già direttore responsabile del giornale del movimento politico Lotta Continua durante la campagna contro Luigi Calabresi, dagli anni novanta fu lanciato come ospite da Maurizio Mosca nel programma sportivo L’appello del martedì e ottenne poi la partecipazione fissa a Controcampo.

Nato a Catania da madre siciliana e padre toscano originario di Marradi, si forma nel capoluogo etneo dove fonda e dirige, a partire dal dicembre del 1963, la rivista Giovane Critica che, insieme ai Quaderni piacentini e altre, accompagnerà il sorgere del Sessantotto. Dopo aver conseguito la maturità classica, si laurea in lingue e letterature moderne con votazione 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi in letteratura francese. Partecipa alle manifestazioni studentesche del maggio 1968 a Parigi, mentre fa il lettore di italiano al liceo Hoche di Versailles. Nel gennaio del 1970 si trasferisce a Roma, quindi segue la carriera di giornalista iniziando a muovere i primi passi nel quotidiano Paese Sera.

Giampiero Mughini è tra i fondatori del periodico Il manifesto (1969), ma l’abbandona dopo soli tre mesi per incompatibilità con i colleghi. È stato direttore responsabile del giornale del movimento politico Lotta Continua, che lascia nel 1971. Farà parte in seguito della redazione del quotidiano Reporter. È chiamato da Nanni Moretti a interpretare la parte di un intellettuale nel film Ecce bombo (1978) e di un cinico presentatore televisivo in Sogni d’oro (1981). Venti anni più tardi sarà Leonardo Pieraccioni a volerlo nel cast del suo film Il mio West (1998), diretto da Giovanni Veronesi.

Negli anni ottanta matura la decisione di separarsi dagli ambienti di quella sinistra che ha segnato quasi vent’anni della sua militanza politica, sancendola con un pamphlet dal titolo Compagni addio. Anni dopo criticherà duramente Lotta Continua nel libro Gli anni della peggio gioventù. L’omicidio Calabresi e la tragedia di una generazione, uscito nel 2009. Collabora per alcuni anni a L’Europeo e dal 1987 a Panorama, rapporto che si conclude in maniera non conciliante nel 2005 con l’arrivo del nuovo direttore Pietro Calabrese. Scrive numerosi libri e collabora con il quotidiano Il Foglio di Giuliano Ferrara, sul quale cura per un certo periodo di tempo la rubrica quotidiana chiamata “Uffa!”.

Dal 1998 la popolarità di Giampiero Mughini cresce per la presenza fissa al programma televisivo Controcampo, in onda dapprima su Italia 1 e poi su Rete 4, dove si distingue per ironia e vivacità. Rimane nella squadra della trasmissione sino al 2010. Dal 2001 al 2003 è ospite fisso della trasmissione sportiva Calcio D’Autore condotta da Giovanni Lacagnina su Stream. Nel 2006 partecipa a Controcampo – Ultimo minuto, versione pomeridiana della trasmissione. Grande tifoso della Juventus, alla squadra del cuore dedica tre dei suoi libri.

Nel maggio 2007 il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Lazio lo ha radiato dall’albo per aver scritto due articoli pur essendo stato sospeso a causa di uno spot di telefonini; da allora non è più giornalista professionista ma freelance. Nonostante ciò, Vittorio Feltri lo ha voluto nella redazione del suo quotidiano Libero, da dove è stato licenziato nel 2014. Nel 2008 fa parte del cast del film L’allenatore nel pallone 2, di Sergio Martino, dove interpreta sé stesso.

Nel 2010 è membro della giuria nel programma Il più grande (italiano di tutti i tempi), condotto da Francesco Facchinetti su Rai 2. Nello stesso anno conclude la propria partecipazione a Controcampo, che lo ha visto ospite fisso per dodici anni consecutivi. Nel 2010 ha vinto il premio “San Fele d’oro” per la televisione. Dal 2013 è opinionista e ospite fisso del talk calcistico Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, condotto da Pierluigi Pardo su Italia 1. Nel 2015 invece è opinionista e ospite fisso nel programma di Rai 1 condotto da Salvo Sottile ed Eleonora Daniele, Estate in diretta, spin off del più celebre La vita in diretta. Ora l’avventura a Ballando con le stelle 2022.

Vita privata

Cosa sappiamo sulla sua vita privata? Giampiero Mughini è sposato con Michela Pandolfi. Non ha figli. Vive a Roma e nella sua casa ha una collezione di oggetti in stile Liberty e, tra l’altro, di fotografie d’epoca, tavole autentiche di famosi illustratori italiani del Novecento, e ventimila libri, di cui duemila molto rari: tra essi la prima edizione di Canti Orfici (1914) di Dino Campana e di Ossi di seppia (1925) di Eugenio Montale.