Gialappa’s Show streaming e diretta tv: dove vedere il programma con il Mago Forest

Dove vedere in diretta tv e in streaming Gialappa’s Show? La seconda edizione del programma comico con la Gialappa’s Band e il Mago Forest va in onda su Tv8 in prima visione ogni lunedì dal 16 ottobre 2023 alle ore 21.30. Tante conferme nel cast dei comici e grandi novità. Per ogni puntata, inoltre, ci sarà una conduttrice diversa. Ecco dove vedere Gialappa’s Show in diretta tv e in streaming.

In tv

In diretta tv ogni lunedì su Tv8 dal 16 ottobre alle ore 21.30. Tv8 è disponibile al tasto 8 del telecomando sul digitale terrestre. In simulcast anche su Sky Uno, per gli abbonati Sky.

Gialappa’s Show streaming live

Potete seguire Gialappa’s Show in diretta streaming sul sito di Tv8, su Sky Go e NOW, o recuperare in qualsiasi momento sulle medesime piattaforme le puntate grazie alla funzione on demand o le clip più divertenti. Su Tv8 e Sky Uno sono inoltre presenti diverse repliche nel corso della settimana.

Cast

Qual è il cast di Gialappa’s Show? Come detto tanti ospiti e comici nuovi oltre alla conferma di tutti quelli della passata edizione. Ecco l’elenco completo.