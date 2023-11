L’imitazione di Annalisa al Gialappa Show diventa virale: il commento della cantante | VIDEO

Tra Annalisa ed Elodie non c’è nessun litigio in corso. Anzi. A precisarlo è stata Annalisa, ospite oggi a Rds. L’ipotesi di un litigio tra le due star della nostra musica serpeggia da tempo, ma in particolare negli ultimi giorni. Da quando è andata in onda su Tv8 l’imitazione di Annalisa per opera della bravissima Brenda Lodigiani nel corso del Gialappa Show. “Chi è la regina del pop italiano? Elodie? No! La regina è Annalisa – ha scherzato l’imitatrice -. Chi è la prima in classifica? Annalisa! Quante lauree c’ha Elodie, lo sapete dire? Zero! Popolo ballate con me e non con Elodie. Uh Elodie se l’è presa, anche oggi l’ho stesa, uh, non ti sei mai ripresa, non mi fare l’offesa”. Video che ha scatenato l’ilarità dei telespettatori diventando in breve tempo virale.

Chi è la regina del pop e del citofono? 👑#GialappaShow pic.twitter.com/A3HYNb1CmR — TV8 (@TV8it) November 13, 2023

“Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore – ha commentato oggi Annalisa -. Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione. Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una sola volta e fosse finita lì. Invece un personaggio stabile”. Infine la cantante ha voluto mettere in chiaro una volta per tutta di non avere nulla contro Elodie e che il testo del brano l’ha fatta sorridere, proprio perché non c’è nessun fondamento di verità nel loro astio.