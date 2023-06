Questa sera, domenica 4 giugno 2023, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda la terza puntata di Gialappa Show, il programma della Gialappa’s Band condotto dal Mago Forest, accompagnato ogni settimana da una co-conduttrice diversa. Tanti i comici che si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa’s, che ci riporta ai tempi d’oro dei vari Mai dire… Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Il cast fisso di Gialappa Show è composto da numerosi attori ed attrici comici. A cominciare dal Mago Forest, conduttore del programma, affiancato da vari improbabili personaggi nel corso delle puntate:

La parte musicale è invece a cura dei Neri Per Caso e del Maestro Vittorio Cosma. Ma quante puntate sono previste per Gialappa Show su Tv8? In tutto, le puntate previste del programma sono otto, della durata di circa 90 minuti ciascuna. La prima puntata va in onda domenica 21 maggio 2023; l’ultima il 9 luglio 2023.

Dove vedere Gialappa Show in diretta tv, live streaming e in replica? Il programma va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Tv8. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di Tv8 o su NOW. E le repliche? Il programma va in onda in replica la domenica alle 23,20 (subito dopo la prima tv), sia su Tv8 che su Sky Uno. Su Tv8, inoltre, va in replica il mercoledì a mezzanotte; su Sky Uno il lunedì alle 22,15 ed il venerdì alle 21,15.