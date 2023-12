Gialappa Show: le anticipazioni, i comici e gli ospiti di oggi, 4 dicembre

Questa sera, lunedì 4 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Tv8 e Sky Uno va in onda una nuova puntata del Gialappa Show, il programma della Gialappa’s Band condotto dal Mago Forest, accompagnato ogni settimana da una co-conduttrice diversa. Tanti i comici che si alterneranno nel corso dell’ora e mezza del programma, tra sketch, parodie e commenti ironici, nel pieno stile della Gialappa’s, che ci riporta ai tempi d’oro dei vari Mai dire… Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Ad affiancare il Mago Forest alla conduzione questa volta c’è Elena Santarelli, per l’ultima puntata di questa edizione. Scintille sul palco con la partecipazione di Giovanni Floris e Mara Sattei, pronti a contribuire con la verve a una serata di puro intrattenimento. Tra i momenti più interessanti dello show, l’irresistibile duetto canoro tra Gigi e Madame, rispettivamente nei panni di Tiziano Ferro e Valentina Barbieri. E novità assoluta della serata, l’apparizione in studio dei “4 amici al bar”. Nel frattempo, il Ministro Galeazzo, interpretato da Stefano Rapone, sovvertirà le regole del Natale. Tra i momenti clou della serata, non potranno mancare le nuove puntate di Sensualità a Corte, 4 Motel e Tentescion Ailand. Il tutto condito dagli esilaranti commenti a caldo della Gialappa’s che prendono di mira programmi TV, competizioni sportive e le nuove tendenze del web.

Il cast fisso di Gialappa Show è composto da numerosi attori ed attrici comici. A cominciare dal Mago Forest, conduttore del programma, affiancato da vari improbabili personaggi nel corso delle puntate:

La parte musicale è invece a cura dei Neri Per Caso.

Dove vedere Gialappa Show in diretta tv, live streaming e in replica? Il programma va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Tv8. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di Tv8 o su NOW. E le repliche? Il programma va in onda in replica la domenica alle 23,20 (subito dopo la prima tv), sia su Tv8 che su Sky Uno. Su Tv8, inoltre, va in replica il mercoledì a mezzanotte; su Sky Uno il lunedì alle 22,15 ed il venerdì alle 21,15.