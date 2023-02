Gf Vip, Edoardo svela il dettaglio intimo di Antonino: “Prende pasticche per sgonfiarsi le pa**e”

Parlando con Antonella Fiordelisi durante una delle tante discussioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria avrebbe fatto una dichiarazione molto intima e personale riguardante Antonino Spinalbese. La regia del reality ha cercato prontamente di silenziare i microfoni del ragazzo, ma ormai la frittata era fatta e il video è diventato virale sui social.

Edoardo ed Antonella stavano cercando di riappacificarsi dopo una lite avuta a San Valentino. “Sapevo che certi tuoi atteggiamenti non mi sarebbero piaciuti, ma sembra che tu non capisca il mio disagio”, ha affermato Edoardo, arrabbiato per i modi che Antonella usa avere con Antonino: “Vuoi giocare con la panna con Antonino? Ho rosicato, non mi piace, è una mancanza di rispetto. Io esagero però non è che tu non fai niente (…) Vederti in confessionale mentre giochi con Antonino per me è stata una mancanza di rispetto”.

La ragazza ha replicato sostenendo di non potergli andare sempre incontro, ma a quel punto Edoardo ha risposto ha insistito sul suo comportamento e ha svelato il dettaglio intimo di Antonino: “Tu ti sei cambiata davanti a uno che si prende le pasticche per farsi sgonfiare le pa*le, perché ha le pa*le gonfie così. Antonino si prende le pasticche per il testosterone, non so cosa ca**o ha”. Il video ha fatto molto discutere sui social, con molti utenti che hanno giudicato inopportuno quanto rivelato da Donnamaria nei confronti dell’ex di Belen.