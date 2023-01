GF Vip, Alfonso Signorini: “Sonia Bruganelli ha conosciuto un bono a New York”. La reazione di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ieri sera è tornata nello studio del Grande Fratello Vip dopo una vacanza a New York, insieme al marito, Paolo Bonolis, dove sono andati per conoscere il nuovo arrivato in famiglia, il piccolo Sebastiano, e trascorrere le vacanze natalizie.

Alfonso Signorini non ha nascosto al pubblico di aver sentito la mancanza della Bruganelli. I due, però, nonostante lei fosse oltreoceano si sono scambiati dei messaggi. “Questa donna mi è mancata, nonostante tutto, mi sei mancata un sacco. Però New York ti ha fatto bene, hai una bella cera. A proposito di New York, cara Sonia, so che hai fatto molto shopping. So che hai svaligiato il negozio di un celebre marchio di scarpe sportive”, le ha detto Signorini.

E ha proseguito: “Ho ricevuto una lettera da New York da parte di un signore che ti mostro in questa fotografia. Lo vediamo in tutto il suo splendore e lui mi ha scritto: “Caro Alfonso, ho conosciuto una signora italiana molto ricca, lei mi scagliava delle occhiate pazzesche. Per avere un po’ di sconto mi ha detto che lavora con te. Io vorrei ritrovare nella mia vita questa signora. Le dici di chiamarmi?”, ha detto.

Sonia Bruganelli è scoppiata a ridere, per poi spiegare che in realtà era stato Signorini a chiederle di inviargli foto qualora fosse entrata in negozi sportivi “che sono sempre pieni di boni”.

La moglie di Paolo Bonolis ha dunque smentito, battuta dopo battuta, la versione dei fatti raccontata da Alfonso Signorini. Entrambi, poi, hanno tranquillizzato Paolo Bonolis, il quale ha scritto in diretta degli sms alla moglie per vederci chiaro: “C’è Paolo che non ha ancora capito chi fosse quello che hai fatto vedere tu. Grazie. È roba di Alfonso, non c’entro niente io”, ha detto Sonia Bruganelli. E Signorini: “Chiedi a me Paolo”.