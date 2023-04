Gerry Scotti, il funerale in diretta da Pio e Amedeo divide i fan: “Agghiacciante” | VIDEO

Ieri sera, 31 marzo 2023, Gerry Scotti è stato uno dei protagonisti della seconda puntata di Felicissima Sera – All inclusive, lo show del duo comico formato da Pio e Amedeo in onda su Canale 5. Il conduttore è stato coinvolto in un siparietto particolare che ha scatenato più di qualche critica da parte dei telespettatori. In pratica è stato celebrato il suo funerale in diretta tv. Lo sketch sulla finta morte del conduttore è stato ritenuto però dai telespettatori “inquietante” e di “cattivo gusto”.

Ma cosa è successo? Pio e Amedeo si sono immaginati il funerale di Gerry Scotti e hanno così preso la decisione di interpretarlo in diretta su Canale 5. Alla proposta di inscenare la sua morte, il conduttore non ha esitato e ha accettato senza battere ciglio.

Gerry Scotti si è disteso sul letto tenendo il rosario in mano. A rendere il tutto ancora più credibile ci hanno pensato le donne vestite a lutto che hanno accerchiato il letto del noto conduttore imitando gesti e grida di disperazione. Accanto a loro, Pio e Amedeo che hanno fatto entrare in studio una bara fatta su misura per Gerry Scotti.

Il video condiviso sulla pagina ufficiale dello show di Pio e Amedeo su Instagram ha ottenuto tanti commenti di tutti i tipi: c’è chi ha capito e gradito l’ironia, ma anche chi ha duramente contestato lo spettacolo offerto su Canale 5. “Ma ci pensate due volte prima di trasmettere scene del genere in diretta?”, ha scritto un utente. “Scena agghiacciante, io non ho assolutamente apprezzato”, ha commentato un altro.