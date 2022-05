Germinal streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata, 13 maggio

Questa sera, venerdì 13 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda in prima visione assoluta Germinal, miniserie franco-italiana, prodotta in senso a The Alliance, l’accordo tra tv europee che vede la Rai collaborare con France Television e ZDF per lo sviluppo di produzioni locali ma con una vocazione internazionale. Un’alleanza fondamentale in quest’epoca ricca di contenuti provenienti da tutto il mondo, in cui le realtà locali rischiano di faticare a trovare la propria voce. Germinal è prodotta da Banijay Studios France con Pictanovo, con la partecipazione di France Television, Rai Fiction e Salto. Adattamento del romanzo di Emile Zolà, racconta la seconda rivoluzione industriale in Francia attraverso gli occhi di un minatore ribelle e pieno di sogni. Dove vedere Germinal in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3 per tre puntate.

Germinal streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Germinal, ma quante puntate sono previste su Rai 3? La miniserie è composta da 6 episodi da 50 minuti che saranno divisi su Rai 3 in tre settimane di programmazione. I primi 2 episodi venerdì 29 aprile, poi altri due il 6 e il 13 maggio. Ma vediamo insieme la programmazione nel dettaglio: