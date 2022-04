Germinal: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv

Quante puntate sono previste per Germinal, la serie tv in onda su Rai 3? La miniserie è composta da 6 episodi da 50 minuti che saranno divisi su Rai 3 in tre settimane di programmazione. I primi 2 episodi venerdì 29 aprile, poi altri due il 6 e il 13 maggio. Ma vediamo insieme la programmazione nel dettaglio:

Prima puntata: venerdì 29 aprile 2022

Seconda puntata: venerdì 6 maggio 2022

Terza puntata: venerdì 13 maggio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Germinal? Come detto ogni episodio ha una durata di 50 minuti. Durante le tre serate verranno trasmessi due episodi (100 minuti) a cui vanno aggiunte le pause pubblicitarie.

Streaming e tv

Dove vedere Germinal in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.