Chi è Germana Schena, la moglie di Fausto Leali ospite a Oggi è un altro giorno: età, figli, marito, mogli, carriera

Germana Schena è la moglie di Fausto Leali, il grande cantante ospite di Oggi è un altro giorno in onda su Rai 1 questo pomeriggio. Per Fausto Leali si tratta del terzo matrimonio, aveva infatti già avuto due mogli in precedenza. Classe 1944, il cantante ha avuto dunque una vita sentimentale molto attiva e movimentata. Chi sono le mogli e i figli di Fausto Leali? Dal 1968 al 1983 è stato legato a Milena Cantù, ex di Celentano, da cui ha avuto le figlie Deborah e Samantha. In seguito ha sposato Claudia Cocomello che gli ha regalato i figli Francis Faustino e Lucrezia.

Il cantante e Germana Schena, la sua terza e attuale moglie, si sono incontrati per la prima volta nel 2001, quando la donna entra nella band dell’artista bresciano come corista. Germana Schena ha 30 anni in meno a lui, ma è la donna che lo ha fatto innamorare come nessuno prima. Germana ha un figlio, che ha da poco compiuto 18 anni.

Dopo la gravidanza, la corista è tornata a lavorare con Fausto Leali e in quel periodo è scoppiata la passione tra i due. Inizialmente il cantante ha tenuto segreta questa relazione. I due si sono sposati a Foggia nel 2014. “Una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”. Da lì è nato un matrimonio”, aveva raccontato tempo fa Fausto Leali.

Quando Germana e Fausto si sono conosciuti entrambi erano impegnati e quindi i due hanno avuto un rapporto puramente professionale. Galeotto poi fu un viaggio in macchina che i due hanno compiuto insieme durata una data del tour proprio di Leali. In quel frangente, entrambi single, i due si sono avvicinati molti e hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. “Germana per un po’ di tempo è stata la mia corista, lei ha avuto una relazione e un figlio. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un po’ di fidanzamento. Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e da una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no?”, ha raccontato Leali.