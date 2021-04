Genitori vs influencer: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky

Genitori vs influencer è la commedia con un cast d’eccezione in onda in prima visione su Sky Cinema Uno questa sera, domenica 4 aprile 2021 (Pasqua), dalle 21.15. La pellicola, del 2021, è diretta da Michela Andreozzi. La commedia Sky mette in scena lo scontro generazionale tra genitori e figli attraverso la storia di un padre single alle prese con le difficoltà di educare la figlia adolescente, affascinata dal mondo dei social network. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Genitori vs Influencer? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film i segue la storia di Paolo (Fabio Volo), padre single e professore di filosofia. Dopo la morte della moglie, Paolo si è trovato a crescere da solo sua figlia Simone – alla francese – (Ginevra Francesconi), con la quale ha un rapporto speciale. Quando però la bambina cresce e diventa ufficialmente una ragazza adolescente, qualcosa tra i due cambia. Simone infatti passa molto tempo davanti al cellulare ed è attratta da tutto ciò che ruota intorno al mondo dei social. Il suo idolo è l’influencer Ele-O-Nora (Giulia De Lellis), tanto che sogna di diventare come lei. Paolo invece non sopporta i social e nel tentativo di recuperare il rapporto con sua figlia, inizia una campagna contro l’abuso dei social proprio con il supporto di Simone che diventerà la sua web manager. Il progetto di Paolo avrà inaspettatamente molto successo e nonostante la sua volontà, Paolo si troverà a essere un influencer.

Genitori vs influencer: il cast del film

Un cast corale per questa commedia Sky Original in onda la sera di Pasqua. Tra gli attori più celebri ricordiamo Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e Massimiliano Bruno. La regia è di Michela Andreozzi. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati:

Nino Frassica

Massimiliano Bruno

Michela Andreozzi

Fabio Volo: Paolo

Paola Minaccioni

Ginevra Francesconi: Simone

Giulia De Lellis: Ele-O-Nora

Matteo De Buono: Ciccio

Paola Tiziana Cruciani

Massimiliano Vado

Emma Fasano

Trailer

Ecco il trailer ufficiale della commedia Sky Genitori vs influencer.

Streaming e tv

Dove vedere Genitori vs influencer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Sky Go e su NOW.

