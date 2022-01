Genitori in trappola: trama, cast e streaming del film Disney stasera su Rai 2

Genitori in trappola è il film Disney del 1998 con Dennis Quaid, Natasha Richardson, e Lindsay Lohan diretto da Nancy Meyers e Charles Shyer. Si tratta di un un remake de Il cowboy con il velo da sposa (1961) con Hayley Mills e, come l’originale, è tratto dal romanzo tedesco Carlottina e Carlottina di Erich Kästner. Appuntamento su Rai 2 oggi, 2 gennaio 2022, dalle ore 21.05. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Genitori in trappola? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

In un campeggio estivo due ragazze scoprono di essere gemelle, separate in culla dalla aberrante ed egoistica decisione dei genitori di lasciarsi e di dividersi le bimbe. Le due ragazze decidono di scambiarsi i ruoli per conoscere il genitore che non hanno mai avuto e progettare il loro ricongiungimento. Frenetiche telefonate si inseguono tra Londra e la California e l’inaspettato prossimo matrimonio del padre sembra compromettere il piano, ma le due gemelle hanno molte frecce al loro arco.

Personaggi

Abbiamo visto la trama, ma chi sono i personaggi del film Disney Genitori in trappola?

Hallie Parker e Annie James: sono le due gemelle protagoniste del film. Una è cresciuta assieme a sua madre, stilista di abiti da sposa, a Londra abituata a vestire bene e in maniera elegante e a parlare un linguaggio compito. L’altra è cresciuta in California con suo padre, abituata a vestire in maniera semplice e a parlare con un linguaggio più semplice. Dopo essersi conosciute ad un campo estivo ed aver scoperto di essere gemelle, le due si scambiano di posto andando l’una nel paese dell’altra per conoscere il genitore che non hanno mai avuto, così da riunirli e riavere la tanto desiderata famiglia.

Elizabeth “Lizzie” James: è la madre delle gemelle, nonché affermata stilista di abiti da sposa. In passato divorziò da suo marito Nick e prese in custodia Annie, ma a fine film si rimetterà con Nick per il bene delle figlie e capendo di amarlo ancora.

Nicholas “Nick” Parker: è il papà delle gemelle, nonché ricco proprietario di un vigneto. In passato divorziò da sua moglie Lizzie prendendo in custodia Hallie. Si fidanzerà con una giovane donna sua collega, Meredith Blake, che poi lascerà capendo di non amarla davvero e a fine film si rimetterà con sua moglie Lizzie per il bene delle figlie e capendo di amarla ancora.

Cassie: è la governante che vive in casa Parker con Nick e Hallie. È molto più che una governante, infatti vuole molto bene alle gemelle ed è spesso loro complice e confidente. È la prima a scoprire il segreto di Annie. S’innamorerà di Martin sin dal primo momento che lo incontra.

Martin: è il maggiordomo che vive in casa con i James. S’innamora di Cassie sin dal primo momento che la incontra.

Charles James: è il nonno delle sue gemelle nonché padre di Lizzie. È il primo a scoprire che Annie in realtà è Hallie.

Meredith Blake: è una donna molto giovane di 26 anni che lavora e collabora con Nick e con il quale ben presto si fidanzerà ma lo farà solo per il denaro che possiede e non per amore. Ha in programma di spedire le gemelle in un collegio una volta che si sarà sposata con Nick ma durante la gita in campeggio alla quale parteciperà al posto di Lizzie dopo diversi scherzi da parte delle gemelle costringerà Nick a scegliere fra lei e loro. Nick sceglierà le ragazze e lei andrà via arrabbiata.

Sammy: il Golden Retriever dei Parker, molto legato a Hallie. Inizialmente è ostile con Annie perché capisce subito che non è la vera Hallie. Come le gemelle e Cassie, odia Meredith.

Marva Kulp Sr: è l’organizzatrice del campeggio.

Marva Kulp Jr: è la figlia di Marva e sua assistente.

Nicole: è una delle amiche di Hallie al campeggio

Erika: è un’altra delle amiche di Hallie al campeggio.

Genitori in trappola: il cast del film

Di seguito il cast del film Genitori in trappola, stasera – 2 gennaio 2021 – su Rai 2. Gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Lindsay Lohan: Hallie Parker/Annie James

Dennis Quaid: Nicholas “Nick” Parker

Natasha Richardson: Elizabeth “Lizzie” James

Elaine Hendrix: Meredith Blake

Lisa Ann Walter: Cassie

Simon Kunz: Martin

Polly Holliday: Marva Kulp Sr

Maggie Wheeler: Marva Kulp Jr.

Ronnie Stevens: nonno Charles James

Alex Cole: Richard

Hallie Meyers-Shyer: Lindsay (amica di Annie)

Maggie Emma Thomas: Zoe (amica di Hallie)

Courtney Woods: Nicole (amica di Hallie)

Kat Graham: Jackie (amica di Annie)

Michael Lohan: ragazzo perso al campo

J. Patrick McCormack: Les Blake

Streaming e tv

Ma dove vedere Genitori in trappola? In tv o in streaming? Il film viene proposto in prima serata su Rai 2 questa sera – domenica 2 gennaio 2022 – alle 21.05 per il ciclo dei film nel periodo di Natale che invaderanno il palinsesto di Rai e Mediaset fino all’Epifania. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Chi vuole seguire in diretta streaming il film Disney può farlo collegandosi a RaiPlay.