L’ottava stagione di Game of Thrones ha incassato tantissime critiche e lasciato alcuni misteri mai svelati finora: è il caso della “tazza di Starbucks”, comparsa sul set e rimasta nella scena in cui Daenerys festeggia a Grande Inverno la vittoria contro Gli Estranei.

L’indice è stato puntato verso tantissimi attori della celebre saga fantasy, dalla stessa Emilia Clarke (che interpreta la Madre dei Draghi) a Sophie Turner (aka Sansa Stark). Ma il vero responsabile è stato finalmente svelato.

La tazza di caffè Starbucks ha finalmente un proprietario. Secondo Emilia Clarke, che ha interpretato Daenerys Targaryen per otto stagioni in Game of Thrones, il responsabile della tazza è Conleth Hill, interprete di Varys.

Ospite a The Tonight Show di Jimmy Fallon, l’attrice (che da poco ha festeggiato il suo 33esimo compleanno insieme a Jason Momoa e Kit Harington) ha finalmente confessato la verità.

.@EmiliaClarke reveals once and for all who the real #GameofThrones coffee cup culprit is! More with @EmiliaClarke on #FallonTonight! pic.twitter.com/4T8AKiqIQO

— Fallon Tonight (@FallonTonight) 31 ottobre 2019