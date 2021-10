Gambit – Una truffa a regola d’arte: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Gambit – Una truffa a regola d’arte è il film in onda questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Si tratta di una divertente commedia del 2012 diretta da Michael Hoffman, con Colin Firth e Cameron Diaz. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Gambit – Una truffa a regola d’arte? Ecco tutt quello che c’è da sapere.

Trama

Londra. Il curatore d’arte Harry Deane (Colin Firth) decide di vendicarsi del suo opprimente e cafone capo Lord Shabandar (Alan Rickman) architettando una truffa ai suoi danni: vuole indurlo ad acquistare un quadro falso, nello specifico i Pagliai al tramonto del pittore impressionista Monet. Per riuscire nel suo piano, Harry chiede aiuto all’esperto falsario The Major (Tom Courtenay). Poi si reca in Texas, dove vive la regina del rodeo PJ Puznowski (Cameron Diaz), la nipote del sergente responsabile della cattura del nazista Hermann Göring nel 1945.

Harry è convinto che coinvolgerla dia più realismo alla storia, in quanto il dipinto autentico fu visto l’ultima volta proprio a Carinhall, dove si trovava la residenza del gerarca nazista. Dopo l’offerta di una cospicua somma di denaro, PJ Puznowski accetta di partecipare alla truffa. Così, il giorno dopo si recano insieme alla casa della nonna della ragazza, dove appendono il quadro e scattano una foto destinata ad essere pubblicata su una rivista di proprietà di Shabandar. L’immagine ovviamente attira l’attenzione del boss, che invita PJ a Londra. Sfortunatamente per Harry, la donna inizia a cedere alle lusinghe del milionario e non sembra più tanto interessata a portare a termine il piano…

Gambit – Una truffa a regola d’arte: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Gambit, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono attori amati dal pubblico come Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Stanley Tucci, Cloris Leachman, Tom Courtenay, Togo Igawa, Julian Rhind-Tutt, Pip Torrens, Anna Skellern e Kenji Watanabe. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Colin Firth: Harry Deane

Cameron Diaz: PJ Puznowski

Alan Rickman: Lionel Shabandar

Tom Courtenay: Maggiore Wingate

Stanley Tucci: Martin Zaidenweber

Cloris Leachman: nonna Merle

Alex Macqueen: signor Dunlop

Anna Skellern: segretaria Fiona

Pip Torrens: Desk

Julian Rhind-Tutt: Xander

Togo Igawa: Akira Takagawa

Masashi Fujimoto: Bigman Chon

Sadao Ueda: Chuck

Gerald Horan: sig. Knowles

Mike Noble: Crouch

Trailer

Abbiamo visto trama e cast di Gambit, ora il trailer del film in onda stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Gambit in tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 7 ottobre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.