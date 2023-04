Chi è Gaia Tortora, la giornalista figlia di Enzo ospite a Oggi è un altro giorno: padre, madre, figli, fidanzato, marito, anni, età, libro

Gaia Tortora è una famosa giornalista, nonché la figlia del grande Enzo Tortora, storico conduttore Rai, poi ingiustamente messo in carcere con accuse rivelatesi infondate. Volto di La7, è ospite del programma Oggi è un altro giorno per parlare del suo libro, Testa alta, e avanti, dedicato proprio al padre e al clamoroso caso di ingiustizia che lo ha riguardato.

La giornalista è nata nel 1969 a Roma; figlia del grande conduttore televisivo Enzo Tortora, sua madre è Miranda Fantacci. Sua sorella era Silvia Tortora, nota giornalista professionista, morta a 59 anni per una malattia. Appassionata sin da giovane di giornalismo, ha lavorato a Teleroma 56 e, successivamente, a Telemontecarlo e Cinquestelle.

Il giorno in cui è avvenuto l’arresto di suo padre Enzo, Gaia Tortora aveva appena 13 anni. Appena appresa la notizia, la ragazza rimase in camera sua per ore, senza parlare con nessuno. Alla fine degli Anni Novanta, inizia a collaborare con la redazione di INN e dal 2003 con l’Adnkronos. Qualche anno più tardi, Gaia inizia a lavorare con la web tv dell’Enel.

La svolta per la carriera di Gaia Tortora arriva quando entra a La7, di cui è tuttora uno dei volti di punta. Nel 2005 ha debuttato come conduttrice nel programma Omnibus e a seguire è diventata una delle conduttrici di punta e capo della redazione politica di TG La7. Nel 2014 è diventata vicedirettrice del TG e, nel 2015, è tornata alla conduzione di Omnibus.

Vita privata

Molto riservata, sappiamo che la figlia di Enzo Tortora ha due figlie: la prima è nata nel 1999 e la seconda nel 2002. Non sappiamo se al momento sia fidanzata o sposata. Era parecchio legata a sua sorella Silvia, anche lei giornalista, morta il 10 gennaio 2022 dopo aver combattuto contro una grave malattia tenuta segreta fino al momento della scomparsa.

“Ti sei addormentata e io penso che tu abbia deciso di lasciarci liberi e di liberare te stessa da una condizione che non avresti voluto vivere. Sono tornata a casa con una strana serenità perché ho capito solo dopo, che prendendomi cura di te domenica pomeriggio mi hai fatto ancora di più comprendere cosa volesse dire essere in quella situazione. Ce lo eravamo dette in tempi non sospetti. (…) Sono contenta di averti vissuto questo anno forse come non mai sorellona”, ha scritto Gaia Tortora nel suo messaggio d’addio alla sorella, condiviso sui social.