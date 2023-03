Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf ospite a Domenica In

Chi è Gabriella Labate, la moglie di Raf ospite a Domenica In durante la puntata di oggi, 12 marzo 2023? Gabriella Labate è una showgirl, coreografa e attrice italiana che si è sposata con Raf nel 1996. Ma conosciamola meglio.

Gabriella è nata a Roma nel 1964, esattamente il 14 ottobre. Da giovane ha frequentato una scuola di danza gestita da Renato Greco e Maria Teresa Del Medico ed è qui che è stata notata da Francesco Pingitore e Mario Castellaccio, che le hanno proposto di lavorare al Bagaglino dove è stata protagonista per diversi anni, come primadonna. Ma non solo. Gabriella Labate ha partecipato a diverse trasmissioni, è stata modella in servizi di fotografia glamour ed è apparsa nuda su molte riviste, come Playboy.

Gabriella Labate nel 1992 è stata una delle vallette del TG delle vacanze e come soubrette e ballerina ha partecipato a più programmi, come Cocco, Stasera mi butto, Biberon. Poi, insieme ad Angela Melillo, Gene Gnocchi e Teo Teocoli, ha presentato la prima edizione di scherzi a parte e nel 1994 ha ottenuto una parte nel film SPQR 2000 e 1/2 anni fa di Carlo Vanzina. Gabriella Labate, poi, è diventata direttrice artistica della Angel’s Gate Studio scuola di danza e ha firmato come autrice dei brani di Raf, suo marito.

La storia d’amore tra Gabriella Labate e Raf dura da ben 26 anni. “Abbiamo superato Al Bano e Romina”, ha detto scherzando Gabriella a proposito del suo matrimonio al Corriere della Sera recentemente. La coppia ha due figli, Bianca e Samuele. Negli ultimi anni la showgirl ha però dovuto fare i conti con una brutta malattia, una patologia rarissima.

Tutto è iniziato, quasi per caso, una mattina di quattro anni fa. “Prima ero a mettere le mele nel carrello e poco dopo ero a guardare il niente attraverso il vetro dell’ambulanza con la testa nel caos della sirena – ha raccontato -. Mi hanno ricoverata per quasi due mesi all’ospedale Gemelli. In questo periodo di incertezze e paure, spesso mi volto indietro e mi vedo con 14 chili in meno e una lunga cicatrice dal petto fino al pube. Una di quelle cose che da un secondo all’altro ti rivoltano la vita e ti spingono in un baratro, un incubo”.

Alla difficile diagnosi si aggiunge un drammatico incidente a New York. A seguito di uno sgambetto Gabriella cade contro un palo di ferro che la costringe a sottoporsi a un’operazione. Decide di tornare a Roma per l’intervento, ma resta vittima di un caso di malasanità. Durante l’anestesia locale per errore le viene perforato un polmone: “Per 5 giorni ho chiesto aiuto, stavo male. Mio marito mi vedeva con la bocca viola. Sono stata con un polmone solo, l’altro è collassato, e mi è stato detto che stavo avendo solo un attacco di panico. Mi hanno sedata e operata ugualmente. È un miracolo essersi risvegliati”. Per l’accaduto è stato avviato un procedimento giudiziario.